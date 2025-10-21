Diversi militanti palestinesi che avrebbero attraversato la Linea Gialla - oltre la quale l'esercito israeliano si è ritirato in base ai termini dell'attuale cessate il fuoco - a Gaza City e avrebbero aperto il fuoco sui soldati, sono stati uccisi in un attacco con un drone, ha reso noto l'esercito israeliano. L'incidente è avvenuto questo pomeriggio nel quartiere orientale di Shejaiya a Gaza City. Secondo l'Idf, i militanti sono stati identificati mentre attraversavano la Linea Gialla "in un modo che rappresentava una minaccia imminente" per i soldati. Gli uomini armati hanno poi aperto il fuoco sui soldati, senza causare feriti, afferma l'esercito. L'Idf ha affermato che i soldati hanno diretto un drone che ha colpito e ucciso gli uomini armati. I media palestinesi hanno riferito che due persone sono state uccise nella zona.