Sale l’attesa per la tenuta, nelle prossime ore, della tregua che sembra in stallo tra Israele e Hamas. Oggi l’incontro di Netanyahu con Vnace
«Se viola il cessate il fuoco sarà annientato». L’avvertimento di Donald Trump in direzione Hamas non lascia spazio per fraintendimenti. Ieri, l’inviato speciale Steve Witkoff e il consigliere Jared Kushner hanno incontrato il premier israeliano Benjamin Netanyahu per puntellare la pace. Nella giornata di martedì 21 ottobre è invece atteso il vicepresidente J.D. Vance.
Secondo indiscrezioni dei media americani, nonostante le sue parole, Trump sarebbe preoccupato anche dalle intenzioni del premier israeliano, che potrebbe voler riprendere la guerra a sua volta.
«Questa guerra è finita e non tornerà» ha detto al popolo palestinese Khalil al Hayyah, leader di Hamas e capo della delegazione arrivata al Cairo. «Dopo la firma dell'accordo di Sharm el Sheikh, abbiamo acquisito certezza, determinazione e risolutezza nel portare avanti la sua attuazione fino alla fine».
Emiro Qatar: «Da Israele continua violazione del cessate il fuoco»
Intervenendo alla sessione di apertura del Consiglio della Shura, il consiglio legislativo del Qatar, l'emiro del Qatar Tamim bin Hamad al-Thani ha aggiunto che la comunità internazionale deve garantire protezione al popolo palestinese. "È deplorevole che la comunità internazionale non sia ancora in grado di imporre il rispetto quando si tratta della tragedia del popolo palestinese", ha detto riaffermando "la nostra condanna di tutte le violazioni e pratiche israeliane in Palestina, in particolare la trasformazione della Striscia di Gaza in un'area inabitabile, la continua violazione del cessate il fuoco, l'espansione degli insediamenti in Cisgiordania e i tentativi di giudaizzare il sacro complesso della moschea di Al-Aqsa".
Idf: "Due militanti uccisi a Gaza City da Idf"
Diversi militanti palestinesi che avrebbero attraversato la Linea Gialla - oltre la quale l'esercito israeliano si è ritirato in base ai termini dell'attuale cessate il fuoco - a Gaza City e avrebbero aperto il fuoco sui soldati, sono stati uccisi in un attacco con un drone, ha reso noto l'esercito israeliano. L'incidente è avvenuto questo pomeriggio nel quartiere orientale di Shejaiya a Gaza City. Secondo l'Idf, i militanti sono stati identificati mentre attraversavano la Linea Gialla "in un modo che rappresentava una minaccia imminente" per i soldati. Gli uomini armati hanno poi aperto il fuoco sui soldati, senza causare feriti, afferma l'esercito. L'Idf ha affermato che i soldati hanno diretto un drone che ha colpito e ucciso gli uomini armati. I media palestinesi hanno riferito che due persone sono state uccise nella zona.
Israele, identificati i resti del tredicesimo ostaggio
Israele ha annunciato che i resti del tredicesimo ostaggio restituiti a Gaza da Hamas ieri sono stati identificati come quelli di Tal Haimi, un sottufficiale ucciso il 7 ottobre 2023. "A seguito del processo di identificazione condotto dall'Istituto Nazionale di Medicina Legale, i rappresentanti dell'esercito hanno informato la famiglia dell'ostaggio, il Sergente Maggiore Tal Haimi, che il loro caro era stato restituito a Israele e che la sua identificazione era stata completata", ha dichiarato l'ufficio del Primo Ministro in una nota. Tal Haimi, 41 anni, comandante della Milizia di Difesa del Kibbutz Nir Yitzhak, è stato ucciso nell'attacco di Hamas contro Israele il 7 ottobre 2023, che ha innescato la guerra di Gaza. Il suo corpo è stato portato a Gaza quel giorno per essere usato come ostaggio.
Hamas: "Vogliamo restituire tutte le salme"
Il leader politico di Hamas, Khalil al-Hayya, ha ribadito la volontà di consegnare i corpi di tutti gli ostaggi israeliani deceduti nella Striscia di Gaza ma ha bisogno di tempo ed equipaggiamenti speciali, scrive il Times of Israel.
Media: "Casa bianca preoccupata che Netanyahu possa far saltare l'accordo"
La Casa Bianca è sempre più preoccupata che il premier israeliano Benjamin Netanyahu possa far saltare l'accordo che ha portato alla tregua a Gaza. Secondo quanto riportato dal New York Times la strategia dell'amministrazione Trump sarebbe quella di impedire un assalto a tutto campo contro Hamas. A tal fine nella regione sono stati inviati il vice presidente JD Vance, l'inviato per il Medio Oriente Steve Witkoff e il genero del presidente, Jared Kushner.
