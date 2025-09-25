L'invito alla "non contrapposizione politica lo deve fare al suo partito e a Meloni". Lo ha detto in aula Elly Schlein dopo l'informativa di Crosetto. "Ieri quando ha detto 'si sta esagerando' pensavo si riferisse a Netanyahu e invece si riferiva alla Flotilla, una grande missione umanitaria partita dal basso, che prova a rompere il blocco degli aiuti ai palestinesi. È un baratro nella storia dell'umanità" e "a fronte di tutto questo lei attacca la Flotilla con parole durissime, mai pronunciate contro Netanyahu. Invece di insultare le opposizioni convochi l'ambasciatore israeliano".

"Non si era mai visto un premier che usa il palcoscenico internazionale per attaccare le opposizioni e i giudici: è andata alle Nazioni Unite per dividere la Nazione" ha continuato Schlein. "Meloni dice che tutto quello che succede in Italia è contro di lei e non per Gaza. Ma non vede che la maggioranza degli italiani è a favore dello Stato palestinese, o pensa che gli italiani abbiano donato 500 tonnellate di aiuti solo per fare un dispetto a lei? Esca dalla megalomania", ha aggiunto.