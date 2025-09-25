Il ministro della Difesa riferisce in parlamento sulla Flotilla. La premier di fronte all’assemblea generale è intervenuta sulla guerra in medio oriente accusando Israele di essere andato oltre una «reazione proporzionale», ma attribuendo la responsabilità della guerra a Hamas. La segretaria dem l’ha invitata a uscire «dalla megalomania» per aver accusato la missione umanitaria di agire contro di lei
«Israele non può impedire la nascita di uno stato palestinese» dice Giorgia Meloni di fronte all’assemblea generale delle Nazioni unite, pur collegando il riconoscimento alla soluzione dei due stati e al rilascio degli ostaggi di Hamas. L’organizzazione palestinese, ha detto la presidente del Consiglio nel suo intervento, resta la principale responsabile del conflitto: per risolvere la guerra, l’Italia guarda con interesse alle proposte degli Stati Uniti.
In mattinata, in programma l’informativa di Guido Crosetto in parlamento sugli attacchi alla Global Sumud Flotilla. Il ministro della Difesa ha spiegato che gli attacchi «riguardano l’Italia da vicino» e che un’altra fregata si aggiungerà alla Fasan e raggiungerà la Flotilla. La segretaria dem Elly Schlein è intervenuta in replica difendendo le ragioni della missione umanitaria e invitando Meloni a «uscire dalla megalomania» del pensiero che la Flotilla agisca contro di lei e non contro Israele.
Sul campo, nella Striscia, continuano i raid israeliani: sono morte già diciotto persone.
"Siete una matrioska di governi con posizioni diverse, lei ha fatto un discorso che apprezziamo, il premier sprizza parole d'odio nei confronti della Flotilla, poi c'è un vicepremier che dice che Israele fa bene, siete tre posizioni completamente diverse". Così il deputato del M5S Francesco Silvestri nell'aula della Camera dopo l'informativa del ministro Crosetto.
"Continuiamo a chiedere che Meloni venga in Aula, pur tardivamente, chiediamo il pieno e immediato riconoscimento dello Stato della Palestina, altro che prematuro, ma cosa aspettate che non ci sia più niente e nessuno da riconoscere in Palestina? Gaza è e rimarrà dei palestinesi. Non si può continuare ad avere doppi standard tra Putin e Netanyahu" ha detto ancora la segretaria del Pd.
L'invito alla "non contrapposizione politica lo deve fare al suo partito e a Meloni". Lo ha detto in aula Elly Schlein dopo l'informativa di Crosetto. "Ieri quando ha detto 'si sta esagerando' pensavo si riferisse a Netanyahu e invece si riferiva alla Flotilla, una grande missione umanitaria partita dal basso, che prova a rompere il blocco degli aiuti ai palestinesi. È un baratro nella storia dell'umanità" e "a fronte di tutto questo lei attacca la Flotilla con parole durissime, mai pronunciate contro Netanyahu. Invece di insultare le opposizioni convochi l'ambasciatore israeliano".
"Non si era mai visto un premier che usa il palcoscenico internazionale per attaccare le opposizioni e i giudici: è andata alle Nazioni Unite per dividere la Nazione" ha continuato Schlein. "Meloni dice che tutto quello che succede in Italia è contro di lei e non per Gaza. Ma non vede che la maggioranza degli italiani è a favore dello Stato palestinese, o pensa che gli italiani abbiano donato 500 tonnellate di aiuti solo per fare un dispetto a lei? Esca dalla megalomania", ha aggiunto.
"Le abbiamo viste, nelle tante piazze di questi giorni, centinaia di migliaia di persone alzare la voce per dire che l'Italia non vuole essere complice dei crimini di Netanyahu a Gaza come in Cisgiordania. Una voce che non puo' essere ignorata". Lo ha detto la deputata e segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, nell'Aula della Camera, nel corso del dibattito sulla informativa urgente del ministro della Difesa, Guido Crosetto, in ordine agli attacchi occorsi a danno della Global Sumud Flotilla e all'evoluzione della situazione sul fronte orientale europeo. "Basta con la criminalizzazione della piazze, basta con la criminalizzazione del dissenso", ha aggiunto la leader del Pd.
"C'è un clima preoccupante" intorno alla missione della Florilla ha detto il ministro della Difesa, "lo dico a quanti sono a bordo. E noi non siamo in grado di garantire loro sicurezza al di fuori di acque internazionali, al pari di qualsiasi altro paese. Vorrei fosse chiaro".
La fregata multiruolo Fasan della Marina militare italiana, secondo quanto si apprende, da ieri sera è a sud di Creta in prossimità della Sumud Flottilla, la flotta umanitaria degli attivisti diretta a Gaza, e la segue per eventuali soccorsi.
"Mi sono permesso di porre una domanda e di muovermi sulla base di questa domanda: è proprio necessario mettere a repentaglio l’incolumità di cittadini italiani per far giungere gli aiuti a Gaza? E mi sono attivato anche mettendomi in contatto con molti parlamentari".
"Fra coloro che navigano nella Flotilla vi sono anche dei cittadini italiani, inclusi parlamentari ed europarlamentari. È evidente dunque che quanto accaduto riguarda da vicino il nostro Paese, perché riguarda la sicurezza dei nostri connazionali in acque internazionali: il Governo italiano ha espresso ed esprime la più ferma condanna per quanto avvenuto". Per il ministro, "qualsiasi forma di protesta civile va tutelata".
Dopo l'attacco notturno nella Striscia di Gaza centrale, che ha causato 11 morti e decine di feriti, ci sono stati altri raid israeliani. A Khan Younis, 4 palestinesi sono stati uccisi e altri feriti in un raid aereo. Un altro civile è stato ucciso a Bani Suhaila. Inoltre, secondo fonti locali citate da Wafa, 2 palestinesi sono stati uccisi all'alba dopo che le forze israeliane hanno fatto irruzione nella città di Tammun, a nord della Cisgiordania.
"Riteniamo che Israele non abbia il diritto di impedire che domani nasca uno Stato palestinese, né di costruire nuovi insediamenti in Cisgiordania al fine di impedirlo", tuttavia "riteniamo, allo stesso tempo, che il riconoscimento della Palestina debba avere due precondizioni irrinunciabili: il rilascio di tutti gli ostaggi israeliani e la rinuncia da parte di Hamas ad avere qualsiasi ruolo nel governo della Palestina".
La reazione a una aggressione deve sempre rispettare il principio di proporzionalità: vale per gli individui, e vale a maggior ragione per gli Stati. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante il suo discorso all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, a New York, nelle prime ore del mattino italiano. "E Israele ha superato quel limite, con una guerra su larga scala che sta coinvolgendo oltre misura la popolazione civile palestinese", ha detto la premier.
"Non ci accodiamo a chi scarica su Israele tutta la responsabilità di quello che accade a Gaza. Perché è Hamas ad aver scatenato la guerra. È Hamas che potrebbe far cessare le sofferenze dei palestinesi, liberando subito tutti gli ostaggi. È Hamas che sembra voler prosperare sulla sofferenza del popolo che dice di rappresentare. Israele deve uscire dalla trappola di questa guerra" ha detto Meloni davanti all'Assemblea nazionale dell'Onu.
"L'Italia c'è e ci sarà per chiunque sia disposto a lavorare a un piano serio per il rilascio degli ostaggi, un cessate il fuoco permanente, l'esclusione di Hamas da ogni dinamica di governo in Palestina, il graduale ritiro di Israele da Gaza, l'impegno della comunità internazionale nella gestione della fase successiva al cessate il fuoco, fino alla realizzazione della prospettiva dei due stati".
La Protezione Civile della Striscia di Gaza ha riportato 11 morti nelle prime ore di oggi in un attacco israeliano a una casa che ospitava sfollati nel territorio palestinese centrale. "Undici persone sono state uccise e diverse sono disperse o ferite dopo un attacco aereo israeliano su una casa della famiglia Abu Dahrouj che ospitava gli sfollati a nord di Al-Zawaida", ha detto all'AFP il portavoce della Protezione civile Mahmoud Bassil. Secondo i servizi di emergenza, tra le vittime ci sono "diversi bambini".
