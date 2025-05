«Speriamo che Hamas accetti, siamo furiosi con loro. Devono accettare la proposta, solo così potremo sperare ancora», commenta Yousef Shambari, che ha perso sua figlia Sham in uno degli ultimi bombardamenti. Quando giovedì sera nella Striscia è circolata la voce di un possibile imminente cessate il fuoco in tanti hanno festeggiato. Hanno urlato, si sono abbracciati. Altri, però, hanno preferito esser prudenti. «Col mio fragile cuore – dice Zaki Baz, 70 anni – una delusione potrebbe essere fatale».

La notizia che ha gelato tutti, infatti, è arrivata poco dopo. Hamas non ha ancora accettato la proposta del mediatore statunitense Steve Witkoff che prevedrebbe sospensione degli attacchi di Israele per 60 giorni in cambio del rilascio di 10 ostaggi e della riconsegna dei corpi di altri 18.

Secondo il piano americano, poi, con la temporanea sospensione delle operazioni militari di terra, avverrebbe la liberazione di 125 prigionieri palestinesi, la riconsegna di 180 corpi e il ripristino delle consegne di cibo, acqua e medicine.

Vita o morte

«Sebbene la risposta non soddisfi nessuna delle giuste e legittime richieste dei palestinesi, la stiamo esaminando attentamente», afferma Bassem Naim, uno dei leader di Hamas, che starebbe per declinare la proposta. Ma i gazawi, adesso, il cessate il fuoco lo vogliono, qualsiasi siano le condizioni che pone Israele. «Non abbiamo più la forza di resistere – dice un gruppo di abitanti della tendopoli di Al Mawasi – Qualsiasi cosa dicano, per noi va bene. Non è più una partita a scacchi, sono saltate le strategie. Ora è vita o morte certa. E noi vogliamo vivere».

Dall’altro lato del muro che circonda Gaza, a pochi chilometri di distanza a far pressione per la tregua sono i parenti degli ostaggi ancora trattenuti a Gaza. Stanno implorando da tempo Benjamin Netanyahu di garantire che qualsiasi accordo venga proposti pur di mettere fine alla guerra, ma adesso anche loro stanno perdendo la pazienza.

Giovedì un gruppo di familiari ha voluto incontrare faccia a faccia il primo ministro per chiedere di riportare a casa tutti i 58 ostaggi ancora a Gaza. Di questi, Israele ritiene che circa un terzo sia ancora vivo. Nella delegazione c’era anche Ayelet Samerano, la madre di Yonatan Samerano, il cui corpo è trattenuto a Gaza. Spera che, qualora ci sarà un accordo di cessate il fuoco sarà il corpo di suo figlio quello selezionato da Hamas per essere riportato a casa. «È una macabra selezione. Tutte le famiglie, in questo momento sono lì a pensare: sarà mio figlio quello che sarà riportato a casa? Cosa succederà agli altri?».

Il clima è molto teso e basta un soffio a far saltare un possibile accordo. Una tensione fortissima anche nelle relazioni internazionali. Venerdì il presidente francese Emmanuel Macron ha detto che il blocco umanitario a Gaza sta creando una situazione insostenibile sul terreno e che se l’Occidente lascerà correre perderà «ogni credibilità».

A rispondergli il ministero degli Esteri israeliano guidato da Gideon Sa’ar: «Invece di fare pressione sui terroristi jihadisti, Macron vuole premiarli con uno Stato palestinese». Una nota del ministero afferma che il capo dell’Eliseo «conduce una crociata contro lo Stato ebraico», mentre secondo il ministro della Sicurezza nazionaleBen Gvir, «Macron fa il gioco del terrorismo islamico».

A soffiare sul fuoco, poi, ci si è messo anche il ministro della Difesa Israel Katz. «Creeremo uno Stato ebraico in Cisgiordania», ha detto. «Riconosceranno uno Stato palestinese sulla carta, e noi costruiremo lo Stato ebraico israeliano qui sul territorio. La carta finirà nella spazzatura della storia». «Sono affermazioni molti gravi e rischiose – replica il giornalista di Nablus, nel West Bank, Abed al Karem – anche perché Hamas è ormai molto forte in Cisgiordania e potrebbero decidere di non accettare l’accordo per Gaza. Io credo che il prossimo terreno di guerra sarà proprio qui», insiste al Karem.

Fame e sete

Intanto, l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha) ha definito Gaza «il posto più affamato sulla terra», sottolineando che solo 600 dei 900 camion di soccorso sono stati, finora, autorizzati ad arrivare al confine di Israele con Gaza. «Al valico di Kerem Shalom, poi, ci sono stati una serie di ostacoli burocratici e di aggressioni», incalza il portavoce di Ocha Jens Laerke.

Nel pomeriggio di venerdì, infatti, una trentina di manifestanti ha bloccato e saccheggiato i camion di aiuti umanitari ad Avshalom Junction, sulla strada che porta al valico di frontiera di Kerem Shalom. Sono gli attivisti di Tsav 9, un'organizzazione israeliana di estrema destra molto violenta co-fondata nel gennaio 2024 da Reut Ben Haim e Aviad Shlomo Sarid.

Gli assalti ai camion, sia in territorio israeliano sia all’interno della Striscia, da parte di gang palestinesi vicine ad Hamas, hanno spinto l'Associazione dei trasporti privati a pubblicare una nota in cui condannano le aggressioni: «Questi attacchi hanno causato danni a oltre 212 camion e il ferimento di 80 conducenti. Gli autisti affrontano quotidianamente gravi rischi, tra cui la minaccia di arresto, di spari diretti e percosse. È inaccettabile che vengano accolti con insulti o abusi».

Intanto, la crisi alimentare nella Striscia sta allarmando anche quei paesi che finora non si sono mai esposti con Israele e invece, ora, hanno puntato i piedi. Il ministro tedesco degli Esteri Johann Wadephul ha detto che la Germania deciderà se approvare o meno le spedizioni di nuove armi a Israele sulla base di una valutazione della situazione umanitaria. «Aspettiamo di vedere cosa accade», ha detto Wadephul. Per ora nulla è cambiato e a Gaza si inizia a morire anche di sete.

