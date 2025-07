Bassam Khalifa sta pensando di sacrificare il suo ultimo e più prezioso bene materiale: Ghiyath, l’asino che vive con loro da sette anni. I suoi figli Ahmed, Ali e Shima giocano con lui e trovano in quelle coccole una forma di decompressione e conforto.

E poi, dovendosi spostare continuamente, l’asinello è funzionale, perché è ancora abbastanza forte da riuscire a trascinare il malconcio carretto. Ma Bassam preferirebbe portare lui in spalla in sacchi e borsoni piuttosto che veder morire di fame i suoi bambini.

E così, Ghiyath, che ironia della sorte significa colui che protegge, potrebbe davvero salvare quella famiglia dalla morte per carestia. Lo ammazzerà mentre i bambini dormono e poi gli dirà che è scappato, per non farli ulteriormente soffrire nel sapere che mangeranno il loro amichetto. «Ma almeno per qualche giorno avranno la pancia piena e il pericolo di crepare si allontana. Ci dà un po’ di tempo per sperare», dice Bassam Khalifa.

Masticare foglie

Hanan Mustafa, invece, non ha animali domestici da immaginare di poter cucinare. Nella tenda che suo figlio ha issato in una zona più ombrosa, nell’area più a sud di Al Mawasi, per quattro giorni consecutivi nessuno ha mangiato niente. «Andare ai centri di distribuzione era una follia», racconta Hanan, che ha 38 anni. «Ci abbiamo provato per qualche tempo rischiando di prendere più proiettili che cose da mangiare. Ma ora ci dicono che nemmeno lì c’è più nulla».

E così, quando due dei suoi figli più piccoli hanno iniziato a piangere per i crampi, Hanan ha preparato l’hassa el khubar, la zuppa di verdure, bollendo in una pentola d’acqua le foglie delle piante degli alberi che ha intorno. Potrebbe essere rischioso, perché non sono commestibili e potrebbero creare effetti nocivi ma, almeno per i più piccoli, è un leggero sollievo dal buco nello stomaco e anche una distrazione. «Anche se non capiscono tutto – racconta Hanan – sentono la disperazione che cresce e avvertono che anche la nostra energia si affievolisce giorno dopo giorno. Perciò, bere un po’ d’acqua e masticare qualche foglia è una piccola gioia».

Gioia. Una parola che a Gaza è scomparsa, come fosse stata cancellata dal vocabolario, e che certamente non proveranno per molto tempo i genitori dei due bimbi morti ieri. La carestia ha ucciso 113 persone dal 7 di ottobre, 23 solo nelle ultime 48 ore, e la situazione peggiora. Il blocco degli aiuti imposto da Israele vieta l’ingresso di qualsiasi forma di alimento e invece, per risolvere velocemente la carestia, servirebbero almeno 500mila sacchi di farina ogni settimana.

«Adesso iniziamo a vedere persone che crollano per strada a causa della fame estrema. Oggi un uomo è collassato davanti a me per fame e disidratazione», racconta il giornalista Hassan Isdodi. In mancanza di acqua, con il caldo e lo stress alle stelle, la popolazione della Striscia sta iniziando a bere acqua di mare, creando, però, ulteriori problemi alla salute. «Consumare sale per tirarsi su e bere acqua salata danneggia i reni e fa nascere patologie pericolose», spiega Hussam al Madi, che fa il medico d’ambulatorio. «Ma capisco che a fronte di morte certa, almeno ci provi a salvarti; tenti di tirarla un po’ più in là».

Gli unici due soli Tir che ieri sono entrati a Gaza sono quelli dell’Oms, pieni di medicinali. Tra oggi e domani le forniture mediche saranno distribuiti agli ospedali della Striscia, sempre con l’aiuto dei cordoni umani ideati dai clan. L’organizzazione è venuta meno nelle ultime settimane, sia perché non è entrato più nulla da mangiar e quindi da rubare, sia perché la fame ha annichilito tutti, anche gli stessi predoni. Da quando neanche più i miliziani hanno nulla più da vendere, l’unica cosa che è rimasta a Gaza è il baratto. «Ciò che non è importante per me può esserlo per te», spiega la giornalista Noor Shirzada.

E infatti, sulle pagine Facebook di Gaza compaiono ogni giorno annunci di persone che scambiano pannolini in cambio di una tazza di zucchero, scarpe integre per un vasetto di marmellata smezzato, una bustina di Tylenol, l’equivalente dell’ibuprofene, in cambio di qualche pezzo di frutta. «Ci sono persone che cercano cibo tra i rifiuti – spiega Noor – ma sono molti di più quelli che provano a conquistare qualche bene abbandonato, magari sotto le macerie, da poter barattare in cambio di qualcosa».

I soldi sono inutili

Ormai a Gaza i soldi sono inutili. Secondo l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso l’occupazione dei profughi palestinesi a Gaza (Unrwa) l’inflazione è salita al 4mila per cento e un chilo di zucchero oggi costa 100 dollari, una cifra folle che nessuno può più permettersi.

E allora, l’antico scambio commerciale torna a essere un’opportunità. Anche di salvezza. «Le persone a Gaza non sono né morte né vive, sono cadaveri ambulanti», commenta il commissario generale dell’Unrwa Philippe Lazzarini. «L’intero sistema umanitario è al collasso».

Quando tutte le strutture crollano, l’unica cosa che resta è il rapporto umano. A Nuseirat, ormai quasi ridotto a un mucchio di pietre, c’è un piccolissimo nucleo di cittadini che non è mai andato via. Si sono spostati di isolato in isolato per scampare alle bombe, ma non hanno mai accettato l’ultimatum dei soldati. E oggi reggono una minuscola bolla di sopravvivenza di base. «Qui viviamo come in una comunità – racconta Rana al Quds – Mettiamo tutto insieme e dividiamo: racimoliamo, ravaniamo in giro, ma ogni cosa è condivisa. È l’unico modo per resistere».

