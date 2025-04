L’esercito israeliano vorrebbe ampliare il corridoio di Morag per creare un isolamento maggiore a sud di Gaza. Lungo questa linea sono già state costruite delle case per i militari dell’Idf. E ora si teme la colonizzazione. Intanto Hamas ribadisce la sua proposta: ostaggi liberi in cambio di una tregua di cinque anni

Mentre le bombe israeliane continuano a cadere su tutto il territorio di Gaza, c’è ancora chi sta percorrendo il tragitto dal sud verso il centro della Striscia.

Samih Muhammad, con la moglie Rania e i suoi bambini sono arrivati al campo di Al Mawasi solo ieri, dopo aver lasciato il loro rifugio nella zona di Rafah. Nonostante l’area a sud sia stata quasi completamente evacuata già nei mesi scorsi, c’erano ancora alcune persone che hanno resistito fino a oggi. Tra loro anche la famiglia di Samih, rimasta a Rafah paralizzata dalla paura. Il loro bambino più piccolo, infatti, ha una malattia cardiaca ed era in cura all’ospedale del posto, prima che fosse disintegrato, e spostarlo in condizioni precarie sarebbe stato molto difficile.

E così, Rania aveva deciso che, se il rischio era uccidere il loro piccolo, allora sarebbero morti tutti insieme, abbracciati. Sono rimasti vivi, ma gli ordini di evacuazione dell’esercito israeliano (Idf) nelle ultime ore sono diventati perentori e approfittando del clima mite, sono scappati via trascinando tutta la loro vita su un carretto sgangherato, senza cavallo né mulo. A tirarlo per tutti e 7 i chilometri è stato proprio Samih Muhammad, arrivato al campo di Mawasi senza più forze né fiato.

A Rafah non è rimasto nessun civile e l’Idf ha trasformato l’intera città in un quartier generale. «Le truppe sono stanziate principalmente nel quartiere di Tel al Sultan e Shabura», spiega il giornalista Hassan Isdodi che era originario proprio di Rafah. «Sostengono che lì sono ancora nascosti alcuni capi di Hamas e vogliono isolarli, così che non possano spostarsi nelle zone a nord est. Hanno disegnato una mappa – spiega ancora Isdodi - che, però, prevede l’allargamento delle operazioni di terra fin all’area di Khan Yunis, dove ora sono stipate migliaia e migliaia di persone». In teoria, quelle centrali dovrebbe essere “zone umanitarie”, ma i bombardamenti recenti non hanno risparmiato nessuno.

Negli ultimi giorni, infatti, i raid hanno bersagliato proprio Khan Yunis e Gaza City, dove è stata colpita una scuola che ha carbonizzato decine di persone. Le truppe di terra, per ora, sono concentrate al sud dove la divisione 36 dell’Idf ha preso, già da qualche giorno, il controllo dell’intero corridoio di Morag. Lungo 6 chilometri e largo dai 2mila ai 300 metri, isola completamente Rafah ma nei piani dell’Idf ci sono già i lavori per il suo ampliamento.

Obiettivo annessione

«L’idea è di occupare totalmente Rafah e di annetterla in qualche modo a Israele», spiega la giornalista Noor Shirzada. «Non è un caso che si vociferi che abbiano già organizzato un tour di giornalisti proprio a Rafah, partendo dal Kibbutz di Sufa. Se fosse confermato, sarebbe il primo passo per l’appropriazione di Gaza e l’avvio di un qualche progetto di riqualificazione edilizia stile rendering di Trump. Sarebbe molto grave». Secondo le fonti, già lungo alcune porzioni del corridoio di Morag sono state costruite in fretta e furia delle case per i militari israeliani che si stanno avvicendando in questi 568 giorni di guerra.

Cinquecentosessantotto giorni di bombe, assedio, morte, malattia e fame. Sono mesi, ormai, che gli aiuti umanitari non arrivano a Gaza e le scorte di cibo, già esigue, sono ormai finite. Da giorni, dunque, la carestia è dilagante e sono a rischio milioni di bambini.

Sulayman e sua moglie Maria hanno perso già due figli e ora temono che anche la loro bambina di cinque anni possa morire. «È troppo magra – racconta Maria – ed è disidratata, se non ci aiuteranno, una mattina la troverò morta nel suo giaciglio».

Israele si rifiuta di aprire i valichi, nonostante i ministri degli Esteri di Berlino, Parigi e Londra, abbiano richiesto ufficialmente, tramite una lettera congiunta, di terminare immediatamente il blocco degli aiuti a Gaza. Ma Benjamin Netanyahu non ha nessuna intenzione di mollare la presa. «La pressione militare su Hamas continuerà», ha detto il primo ministro israeliano mentre era al museo dell’Olocausto Yad Vashem di Gerusalemme. «Niente ci impedirà di regolare i conti con i barbari che hanno massacrato e rapito i nostri cari», ha aggiunto Netanyahu, incurante delle proteste sempre più forti del popolo israeliano, preoccupato per la sorte dei restanti ostaggi nelle mani di Hamas. Che nel frattempo, in occasione del nuovo round di negoziati al Cairo, ha ribadito la sua proposta di uno scambio di tutti gli ostaggi con prigionieri palestinesi «in un'unica operazione» se da Israele arriverà il senso per «tregua di cinque anni» volta a mettere fine alla guerra.

Jihad in difficoltà

La jihad islamica, intanto, a Gaza sembra essere ancora in difficoltà, soprattutto dal punto di vista economico. «Da quel poco che sappiamo – spiega il giornalista Hassan Isdodi – le sovvenzioni dall’estero si sono ridotte e per finanziarsi i combattenti vendono all’asta i beni di prima necessita che nei mesi scorsi hanno rubato dai camion degli aiuti umanitari. Hanno scorte segrete che usano per spremere alla popolazione quei pochi soldi che hanno, in cambio di pacchi di farina e latte in polvere venduti a peso d’oro».

E di fronte alla necessità più estrema, c’è chi accetta, nonostante l’odio ormai conclamato verso i capi politici della Striscia.

«Duecento shekel per un sacco di grano, l’equivalente di poco meno di 50 euro. Ottantatré shekel per due scatole di latte a lunga conservazione, cioè circa 20 euro. Questi – racconta Majeda Arazeen, madre di tre bambini – sono i prezzi sul mercato nero. Io riesco a pagare solo una cosa alla volta e scelgo sempre il latte, che per i piccoli è più nutriente. I soldi mi arrivano di tanto in tanto sul conto da parenti e amici all’estero che mi fanno delle donazioni - dice ancora Majeda. Devo elemosinare, che vergogna».

Il buco nero dei dispersi

Mentre si fanno i conti con la fame e la sete, in questi giorni i gazawi sono impegnati anche in un’altra triste operazione: il conteggio dei dispersi.

Il ministero della salute di Gaza ha pubblicato un link cui ci si può collegare per segnalare parenti scomparsi e le segnalazioni sono già diverse migliaia.

«Di solito riceviamo molte chiamate ogni giorno», racconta Yamen Abu Suleiman, direttore della Protezione Civile nel governatorato di Khan Yunis. «La maggior parte dei dispersi che troviamo sono morti molto tempo fa durante la guerra e ad oggi ci sono ancora moltissimi corpi sotto le macerie che, però, a causa della mancanza di mezzi pesanti non riusciamo a estrarre. Durante l'ultima tregua – spiega ancora Yamen - abbiamo recuperato una media di 5-10 corpi al giorno, ma con la ripresa della guerra abbiamo spostato la nostra attenzione sulla gestione degli attacchi diretti, dato che è difficile ricercare le persone scomparse in questo momento. In totale, in tutta la Striscia di Gaza, ci sono più di diecimila persone che risultano scomparse. Il destino di molte altre rimane sconosciuto – aggiunge il capo della Protezione Civile - tra prigionieri nelle carceri israeliane, quelli che sono stati uccisi e sepolti in altri cimiteri e i corpi sequestrati dall'occupazione, che periodicamente riesuma e butta via senza nessun avviso».

Senza nessuna pietà.

