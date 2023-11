Nei prossimi quattro giorni è previsto il rilascio di almeno 50 donne e bambini, lasciandone circa 190 nelle mani di Hamas. Tutti i prigionieri saranno visitati dallo staff della Croce rossa internazionale per capire le loro condizioni di salute. L’esercito israeliano ha diramato delle linee guida per i suoi soldati su come trattare il trauma degli ostaggi

Dopo settimane di intense trattative tra Hamas e Israele, mediate da paesi arabi come Egitto e Qatar oggi è il giorno della liberazione di un folto numero di ostaggi. In sette settimane di guerra solo quattro prigionieri sono stati rilasciati dal gruppo terroristico.

Nel primo pomeriggio, invece, Israele prevede di accogliere un primo gruppo di tredici ostaggi che arriveranno in Egitto tramite il valico di Rafah. In concomitanza è iniziata la tregua temporanea alle ore 7 locali di questa mattina e che durerà quattro giorni. Da quanto riferiscono media locali sono stati liberati 12 ostaggi thailandesi e 13 israeliani.

Gli ostaggi liberati

Nei prossimi quattro giorni è previsto il rilascio di almeno 50 donne e bambini, lasciandone circa 190 nelle mani di Hamas. Tutti i prigionieri saranno visitati dallo staff della Croce rossa internazionale per capire le loro condizioni di salute. L’esercito israeliano ha diramato delle linee guida per i suoi soldati su come trattare il trauma degli ostaggi. Anche le prime parole che diranno agli ostaggi sono state scelte con cura. Gli esperti avvertono che molti avranno bisogno di tempo per riprendersi. «Quando i soldati incontrano un bambino», si legge nel manuale visionato dall'Afp, «dovrebbero presentarsi educatamente ed esprimere frasi rassicuranti come “Sono qui per prendermi cura di te”».

Il servizio carcerario israeliano, invece, ha ricevuto un elenco di 39 detenuti palestinesi per terrorismo che saranno rilasciati oggi come parte dell'accordo con Hamas.

Le reazioni

«Questa pausa umanitaria è fondamentale per porre fine alla terribile vicenda degli ostaggi tenuti da Hamas e portare a Gaza aiuti salvavita. Voglio ringraziare il Qatar, l’Egitto e tutti gli altri attori per l’intensa attività diplomatica che ci ha portato qui. Non ci fermeremo finché tutti gli ostaggi non saranno restituiti sani e salvi», ha scritto su X il premier britannico Rishi Sunak. Intanto, il suo ministro degli Esteri, David Cameron, sarà in visita nei territori palestinesi occupati dove incontrerà i leader palestinesi e le agenzie umanitarie. Ha promesso aiuti umanitari a Gaza per 30 milioni di sterline.

© Riproduzione riservata