In una dichiarazione rilasciata poco dopo la ripresa degli attacchi da parte dell'Idf in tutta Gaza, il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha affermato che "le porte dell'inferno si apriranno a Gaza" e che Hamas verrà colpita con una forza "mai vista prima" se non rilascerà tutti i 59 ostaggi rimasti."Stasera siamo tornati a combattere a Gaza alla luce del rifiuto di Hamas di rilasciare gli ostaggi e nonostante le sue minacce di danneggiare i soldati dell'Idf e le comunità israeliane", ha detto Katz. "Non smetteremo di combattere finché tutti gli ostaggi non torneranno a casa e tutti gli obiettivi della guerra non saranno raggiunti", ha aggiunto.