il Reportage

Gaza scompare: c’è solo il 7 ottobre. Così Israele scolpisce la sua storia

Mattia Ferraresi
03 dicembre 2025 • 07:00

Dopo il rientro di quasi tutti gli ostaggi il paese traumatizzato si dedica al progetto della memorializzazione del massacro. La guerra è stata rimossa dall’immaginario e il governo sostiene una contronarrazione per bilanciare le piazze propal

Tel Aviv - In Israele la guerra di Gaza è scomparsa, ma il 7 ottobre non è mai finito. Almeno questa è la percezione che il governo israeliano vuole trasmettere alla delegazione di giornalisti italiani che, attraverso l’ambasciata a Roma, ha invitato per un tour del paese. Il tema dominante e non dichiarato è la rimozione del conflitto, per lasciare spazio al processo di memorializzazione del massacro che, dopo il cessate il fuoco e la riconsegna di quasi tutti gli ostaggi, può ora avvenire in r

Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)