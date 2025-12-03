Gaza scompare: c’è solo il 7 ottobre. Così Israele scolpisce la sua storia

true false

Tel Aviv - In Israele la guerra di Gaza è scomparsa, ma il 7 ottobre non è mai finito. Almeno questa è la percezione che il governo israeliano vuole trasmettere alla delegazione di giornalisti italiani che, attraverso l’ambasciata a Roma, ha invitato per un tour del paese. Il tema dominante e non dichiarato è la rimozione del conflitto, per lasciare spazio al processo di memorializzazione del massacro che, dopo il cessate il fuoco e la riconsegna di quasi tutti gli ostaggi, può ora avvenire in r