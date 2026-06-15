A Gaza è stallo all’israeliana: il piano di Trump è al collasso

I mediatori dell’Egitto, del Qatar e della Turchia si sono incontrati al Cairo per spingere sul disarmo di Hamas. Maggio è stato il mese più letale con 119 persone uccise. Mancano i farmaci e l’acqua, “strangolati” gli aiuti
A Gaza la pace è una chimera. A otto mesi dalla firma del cessate il fuoco tra Israele e Hamas i civili continuano a morire quotidianamente sotto i raid dell’Idf. Maggio è stato il mese più letale dell’anno, con più di 119 persone uccise, secondo il ministero della Salute di Gaza. Quasi una media di quattro al giorno. Chi sopravvive alla morte rimane nel limbo della crisi umanitaria. Dal valico di Kerem Shalom i camion carichi di aiuti entrano in maniera centellinata. Ancora oggi, denunciano i m