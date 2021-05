Proseguono gli scontri tra Israele e Hamas. Sulla Striscia di Gaza i raid israeliani hanno colpito nella notte diversi edifici e strade in una parte vitale di Gaza City, un attacco che secondo quanto riportano le fonti locali è stato il peggiore dall’inizio degli attacchi dell’aviazione di Israele. Il ministero della Salute di Gaza ha riferito che 174 palestinesi sono morti dall’inizio delle ostilità tra Hamas e Israele. Secondo il ministero, tra di loro ci sono 47 bambini. Lo riporta Times of Israel. Un portavoce dell’esercito israeliano, Hidai Zilberman, ha detto alla radio dell’esercito che i militari hanno colpito la casa del leader di Hamas Yehiyeh Sinwar, che probabilmente si nasconde insieme al resto del grado superiore del gruppo. La sua casa si trova nella città di Khan Younis, nel sud della Striscia. L’esercito ha detto di aver preso di mira anche la casa del fratello di Sinwar.

Donne e bambini

Gli attacchi aerei dell’esercito hanno creato un cratere che ha bloccato una delle strade principali che portano a Shifa, il più grande ospedale della Striscia. Il ministero della Salute ha fatto sapere che gli ultimi raid hanno provocato decine di feriti, tra cui donne e bambini. In precedenza Hamas aveva nuovamente lanciato razzi su Tel Aviv, scatenando la risposta di Israele. Altri 1.200 palestinesi sono rimasti feriti. I raid israeliani su Gaza City hanno raso al suolo tre edifici e ucciso almeno 23 persone oggi, stando a quanto riferito da fonti mediche. Si tratta del singolo attacco più mortale da quando sono scoppiati gli scontri tra Israele e Hamas, quasi una settimana fa. Il ministero della Salute di Gaza ha inoltre riferito che altre 50 persone sono rimaste ferite nell’attacco. I soccorritori sono al lavoro per estrarre i sopravvissuti dalle macerie. Sami Mshasha, direttore delle Relazioni esterne dell’Unrwa, l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi che dal 1949 opera sul territorio, a Domani aveva denunciato bombardamenti indiscriminati e confermato le morti dei bambini.

Ieri Israele aveva colpito il palazzo dei media, in cui si trovavano le sedi dell’agenzia statunitense Associated Press e la testata araba Al Jazeera.

I razzi

Dall’inizio dei combattimenti circa 2.900 razzi sono stati lanciati dalla Striscia di Gaza verso il territorio israeliano, di cui circa 450 lanci falliti con i razzi caduti nella Striscia di Gaza. Il sistema di difesa missilistica Iron Dome ne ha intercettati circa 1.150. Lo rende noto l’aeronautica militare israeliana su Twitter. Nelle ultime 24 ore i raid aerei israeliani hanno colpito oltre 90 obiettivi di Hamas e della Jihad islamica in tutta la Striscia di Gaza e circa 40 siti di lancio di razzi diretti verso il centro e il sud di Israele.

© Riproduzione riservata