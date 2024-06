La «pausa tattica» annunciata domenica dall’esercito israeliano prevedeva 11 ore di pausa umanitaria nel sud per permettere l’arrivo e la consegna degli aiuti. Una decisione che Netanyahu ha definito «inaccettabile». Stanno proseguendo infatti le operazioni israeliane a Rafah. Wafa, in un attacco al nord due morti e 13 feriti

Dopo lo scontro tra l’esercito israeliano e il premier Benjamin Netanyahu su una «pausa tattica» dell’offensiva nel sud della Striscia di Gaza per permettere l’arrivo e la distribuzione degli aiuti umanitari, l’Idf sta continuando le sue operazioni «mirate e basate su informazioni dell’intelligence» a Rafah, nel sud. Lo ha fatto sapere il portavoce militare Daniel Hagari. I militari stanno continuando a operare anche nella parte centrale della Striscia. L’agenzia palestinese Wafa ha fatto sapere che sono morte due persone e ne sono state ferite 13, tra cui donne e bambini, in un attacco israeliano nel nord. Intanto in Israele, gruppi di persone stanno manifestando contro il governo, per il secondo giorno consecutivo, bloccando una serie di autostrade e arterie stradali. In base ai dati dell’Unrwa, l’agenzia dell’Onu per i rifugiati palestinesi, i bombardamenti israeliani hanno distrutto oltre la metà degli edifici della Striscia.

La Norvegia aumenterà i fondi per l'Unrwa del 36 percento e avverte che l'Autorità palestinese potrebbe collassare La ministra per lo sviluppo internazionale norvegese, Anne Beathe Tvinnereim, ha dichiarato che il suo paese aumenterà il budget corrente, circa 25 milioni di dollari, con cui il paese finanzia l'Unrwa, di circa altri 9 milioni. Inoltre il ministro degli Esteri norvegese Esten Barth Eide ha detto a Reuters che l'Autorità palestinese potrebbe collassare nei prossimi mesi, a causa della mancanza di fondi, delle continue violenze in Cisgiordania e il fatto che mezzo milione di palestinesi non possono lavorare in Israele. «L'Autorità palestinese, con cui lavoriamo a stretto contatto, ci avverte che in estate potrebbe collassare» ha affermato Barth Eide. L'inviato Us Hochstein incontrerà Netanyahu e Benny Gantz per evitare l'escalation con Hezbollah L'inviato speciale degli Stati Uniti, Amos Hochstein, incontrerà il presidente Isaac Herzog, il primo ministro Benjamin Netanyahu e i leader dell'opposizione Yair Lapid e Benny Gantz, riporta il Times of Israel. La presenza di Hochstein in Israele fa parte di un tentativo per evitare l'escalation tra lo Stato ebraico e Hezbollah. Un morto a Rafah e uno in Libano per gli attacchi israeliani A Rafah una persona è stata uccisa da un attacco israeliano mentre «le forze israeliane continuano a fare bombardamenti e a demolire case», riporta Al Jazeera. L'agenzia di stampa libanese ha invece affermato che una persona è stata uccisa da un attacco israeliano a Al-Shahabiya, il cui obiettivo era un veicolo. Le ostilità continuano a Rafah malgrado la promessa israeliana di una pausa tattica Le ostilità stanno continuando a Rafah e nel sud della Striscia, malgrado l'annuncio da parte dell'esercito israeliano domenica di una pausa tattica prevista per lunedì, per permettere ai convogli umanitari di entrare nel territorio. A riferirlo è Philippe Lazzarini, a capo dell'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi Unrwa, durante una conferenza stampa a Oslo. Al Jazeera: l'Idf sta distruggendo le strutture del valico di Rafah L'inviato del canale all news di Al Jazeera a Gaza, Hani Mahmoud, riferisce che le forze israeliane stanno mettendo demolendo in modo sistematico le aree residenziali a est, a ovest e nel centro di Rafah, ma stanno anche mettendo completamente fuori servizio il valico di Rafah. Negli ultimi 40 giorni, il valico è stato colpito e le sue proprietà gravemente danneggiate. Dalle prime ore di oggi, la sala delle partenze del valico è stata completamente distrutta e data alle fiamme. Il valico di Rafah è l'unico punto di uscita verso il mondo esterno per la popolazione di Gaza. Non si prevede che riprenderà presto le sue funzioni. I manifestanti anti-governo bloccano due autostrade Le autostrade israeliane sono state nuovamente bloccate dai manifestanti contro il governo di Netanyahu, secondo i media israeliani, due strade sono state interrotte. Inoltre la polizia ha annunciato che le strade di Gerusalemme saranno bloccato oggi per la marcia dei fratelli in armi. L'Idf ha eliminato numerosi miliziani al centro e al sud della Striscia Nell'ultimo aggiornamento sulla guerra fornito dall'esercito israeliano, le truppe stanno continuando le operazioni nella parte centrale della Striscia, uccidendo diversi miliziani in combattimenti ravvicinati domenica. I soldati, supportati dalle forze aree, hanno portato avanti anche missioni a Rafah, uccidendo altri miliziani, smantellando strutture disseminate di trappole e distruggendo un deposito di armi. Gli ultimi attacchi militari a Gaza hanno inoltre ucciso numerosi civili, inclusi almeno cinque bambini in una casa al campo profughi di Bureij. Durante la guerra a Gaza sono morti 193 volontari dell'Unrwa L'agenzia per i rifugiati palestinesi delle Nazioni Unite (Unrwa) ha dichiarato che dall'inizio della guerra a Gaza sono morti 193 volontari, «il più alto numero di vittime nella storia delle Nazioni Unite» si legge nel post su X. «Malgrado questo, i nostri colleghi continuano a lavorare per supportare le famiglie e fornire loro aiuto nel mezzo di questa tragica crisi umanitaria» continua il post. Inoltre l'Unrwa ha affermato che le sue strutture sono prese di mira dagli attacchi israeliani e i civili che vi si rifugiano muoiono sotto le bombe: «Operiamo nelle più difficili circostanze per fornire rifugio a centinaia di migliaia di persone che sono state forzate a lasciare le proprie case». Il premier israeliano mette fine al gabinetto di guerra I media israeliani dicono che, otto giorni dopo le dimissioni di Benny Gantz dal gabinetto di guerra, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ne ha annunciato il dissolvimento. In ogni caso, Netanyahu dovrebbe continuare a tenere "consultazioni di sicurezza" sulla guerra con ufficiali chiave, inclusi quelli che facevano parte del gabinetto di guerra appena sciolto, secondo il sito di informazione Ynet. Unrwa, distrutta oltre metà degli edifici di Gaza L'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, in un report citato da Al Jazeera, ha riferito che nella Striscia di Gaza gli attacchi israeliani hanno distrutto oltre la metà degli edifici. Si tratta del 60 per cento degli edifici residenziali, dell'80 per cento degli esercizi commerciali, 267 luoghi di culto e dell'88 per cento delle strutture scolastiche, oltre a 130 ambulanze. Secondo il rapporto, al momento, sono 17 gli ospedali parzialmente funzionanti su un totale di 35. L'Idf continua le operazioni a Rafah e nel centro di Gaza L'esercito sta continuando le sue operazioni a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Lo ha fatto sapere il portavoce militare Daniel Hagari, che sostiene che sarebbero «state localizzate numerose armi e colpita una serie di strutture dotate di esplosivi che rappresentavano una minaccia per i soldati». Il portavoce ha poi informato che, oltre che a Rafah, i soldati stanno continuando a operare nella parte centrale della Striscia. Wafa, due morti e 13 feriti in un attacco israeliano nel nord di Gaza Secondo quanto riportato dall'agenzia palestinese Wafa, due persone sono state uccise e almeno altre 13 sono rimaste ferite, tra cui donne e bambini, in un attacco israeliano contro una casa nel nord della Striscia di Gaza. Lo scontro tra l'Idf e Netanyahu Forte tensione tra i generali e il governo Netanyahu per il comunicato dell’esercito israeliano che ha deciso la sospensione delle attività militari ogni giorno dalle 8 alle 19 per “scopi umanitari” nel sud della Striscia. L’Idf ha dichiarato che lo stop «per scopi umanitari avrà luogo tutti i giorni fino a nuovo avviso lungo la strada che porta dal valico di Kerem Shalom a Salah al-Din Road e poi verso nord». L'Idf ha respinto le critiche sulla sospensione dei combattimenti nei pressi del corridoio umanitario di Gaza, e anche l’affermazione secondo cui la classe politica non sarebbe stata informata della decisione. [...] Così l’esercito israeliano ha annunciato la «pausa tattica». Ma quasi subito l’ufficio del primo ministro israeliano ha fatto sapere che «quando il primo ministro ha sentito domenica mattina la notizia di una pausa umanitaria nei combattimenti per 11 ore al giorno, ha detto al suo segretario militare che ciò era inaccettabile». Dopo il chiarimento «il primo ministro è stato informato che non vi è alcun cambiamento nella politica dell’Idf e che i combattimenti a Rafah continueranno come previsto». Fonti vicine a Yoav Gallant hanno dichiarato al quotidiano Haaretz che il ministro della Difesa israeliano non era a conoscenza della decisione dell’esercito di sospendere i combattimenti nell’area vicina al corridoio umanitario di Gaza.​​​​​​ (Vittorio Da Rold) Mondo L’esercito israeliano annuncia una «pausa tattica». È scontro con Netanyahu

