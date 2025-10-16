Gaza, tensione per i corpi degli ostaggi. Israele: «Senza salme la tregua salta»

Hamas: «Non siamo più in grado di trovare i cadaveri mancanti». Tel Aviv minaccia di congelare subito il piano Trump. I paesi arabi mandano una task force specializzata. Intanto in Cisgiordania le forze israeliane uccidono un bambino
«Se Hamas non consegna tutti i corpi, il cessate il fuoco deve terminare immediatamente». Il Forum degli ostaggi e delle famiglie non usa mezzi termini e, in una nota ufficiale, ha fatto sapere che è «qualsiasi passo che allevi la pressione su Hamas o permetta che la tregua prosegua anche se i corpi gli ostaggi morti non vengono restituiti costituisce un grave fallimento morale e di leadership». Idem il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar: «Hamas deve rilasciare gli ultimi 19 ostaggi m