Gaza, tensione per i corpi degli ostaggi. Israele: «Senza salme la tregua salta»

Bianca Senatore
16 ottobre 2025 • 20:10

Hamas: «Non siamo più in grado di trovare i cadaveri mancanti». Tel Aviv minaccia di congelare subito il piano Trump. I paesi arabi mandano una task force specializzata. Intanto in Cisgiordania le forze israeliane uccidono un bambino

«Se Hamas non consegna tutti i corpi, il cessate il fuoco deve terminare immediatamente». Il Forum degli ostaggi e delle famiglie non usa mezzi termini e, in una nota ufficiale, ha fatto sapere che è «qualsiasi passo che allevi la pressione su Hamas o permetta che la tregua prosegua anche se i corpi gli ostaggi morti non vengono restituiti costituisce un grave fallimento morale e di leadership». Idem il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar: «Hamas deve rilasciare gli ultimi 19 ostaggi m

Bianca Senatore

Giornalista freelance. Dal 2020 percorre alcuni tratti delle rotte migratorie per mettersi, anche se per pochi km, nelle scarpe di chi scappa da guerre, tirannie, fame, distruzioni e soprusi. Ha parlato con uomini e donne, con trafficanti, con mediatori, con attivisti e samaritani. Dal Mediterraneo centrale alla rotta balcanica. Dalle isole dell’Egeo al deserto algerino. Dalla Turchia al confine italo-francese. Sempre sulla strada, per scrivere e mostrare cosa avviene sotto i nostri occhi. Si occupa anche di nord Africa e di Medio Oriente. Si occupa del conflitto israelo-palestinese ed è stata a Gaza nel 2015.