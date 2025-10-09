I gazawi tornano a vedere il futuro. «Guardiamo verso il cielo, i droni non ci sono più»

Il mattino successivo la notizia dell’accordo tra Israele e Hamas, strade e piazze sono piene di gente. È la prima volta dopo 735 giorni. C’è chi balla, chi festeggia, chi piange di gioia, chi prega. Ma le domande sono tante: Israele rispetterà i patti? Il cessate il fuoco durerà? «Celebreremo la vita, certamente – spiega Rana Quffa – ma adesso è presto per dire che è finita. Sono passate poche ore e non è chiaro se questa tregua durerà»