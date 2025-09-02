Il capo della diplomazia egiziana, Badr Abdelatty, ha incontrato la commissaria europea per la gestione delle crisi Hadja Lahbib a margine del Forum di Bled in Slovenia. Abdelatty ha affermato che l'Egitto "sta compiendo notevoli sforzi per raggiungere un cessate il fuoco a Gaza, liberare ostaggi e prigionieri e garantire la consegna di aiuti umanitari".

Abdelatty ha sottolineato che la situazione nella Striscia di Gaza "ha raggiunto una fase catastrofica, con il rischio di carestia a causa della continua aggressione israeliana", invitando l'Unione europea ad adottare "misure serie ed efficaci per fare pressione su Israele affinché ponga fine ai suoi crimini e rispetti il diritto internazionale". Abdelatty ha inoltre ribadito che l'Egitto prosegue gli sforzi per fornire aiuti alla popolazione di Gaza, con la dimensione umanitaria considerata "una priorità assoluta" per il Cairo.

Infine, il capo della diplomazia egiziana ha elogiato lo sviluppo delle relazioni con l'Unione europea dopo l'annuncio del Partenariato strategico globale nel marzo 2024 e ha riaffermato il sostegno dell'Egitto alle istituzioni sudanesi e alla loro integrità territoriale, dichiarando la disponibilità a collaborare con le iniziative internazionali per un cessate il fuoco e la fine delle sofferenze umanitarie in Sudan.