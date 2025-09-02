Il presidente Usa, intervistato dal Daily Caller, ha comunque espresso supporto al piano del governo di Netanyahu sostenendo che deve «finire l’opera» contro Hamas. Dall’alba, riporta AlJazeera, gli attacchi dell’Idf sulla Striscia hanno ucciso almeno 17 persone
In un’intervista al Daily Caller, il presidente Usa Donald Trump ha affermato che continuare la guerra a Gaza danneggia Israele. Trump ha comunque espresso sostegno al piano di occupazione di Tel Aviv sostenendo che deve «finire l’opera» contro Hamas. Dall’alba, nella Striscia di Gaza, gli attacchi israeliani hanno ucciso almeno 17 persone, riporta AlJazeera.
Lunedì l’International Association of Genocide Scholars ha approvato con l’86 per cento dei voti (500 i membri in tutto) una risoluzione in cui accusa il governo di Benjamin Netanyahu di compiere atti che rientrano nella definizione di genocidio «commessi con l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso». Una decisione a cui Tel Aviv ha reagito immediatamente, definendola «vergognosa». Intanto, anche il Belgio ha annunciato che riconoscerà lo stato di Palestina all’Assemblea delle Nazioni Unite prevista a settembre.
PUNTI CHIAVE
08:24
AlJazeera, a Gaza dall'alba almeno 17 persone uccise
08:00
Il Belgio riconoscerà lo stato di Palestina all'Assemblea Onu
07:30
Trump: "Proseguire la guerra a Gaza danneggia Israele"
Sarebbero almeno 40 i palestinesi uccisi dall'alba
Sale a 40 il bilancio dei palestinesi uccisi dall'Idf dall'alba. Tra le vittime ci sono diverse persone che cercavano di accedere agli aiuti. Lo scrive Al Jazeera.
Hamas: "Tredici morti per malnutrizione nelle ultime 24 ore"
Secondo il ministero della Sanità di Hamas, nelle ultime 24 ore sarebbero stati registrati tredici decessi dovuti a fame e malnutrizione, tra le vittime ci sono tre bambini. Con questi ultimi casi, il bilancio complessivo delle vittime per malnutrizione sale a 361, di cui 130 bambini.
Il ministro degli Esteri egiziano chiede all'Ue di fare pressione su Israele
Il capo della diplomazia egiziana, Badr Abdelatty, ha incontrato la commissaria europea per la gestione delle crisi Hadja Lahbib a margine del Forum di Bled in Slovenia. Abdelatty ha affermato che l'Egitto "sta compiendo notevoli sforzi per raggiungere un cessate il fuoco a Gaza, liberare ostaggi e prigionieri e garantire la consegna di aiuti umanitari".
Abdelatty ha sottolineato che la situazione nella Striscia di Gaza "ha raggiunto una fase catastrofica, con il rischio di carestia a causa della continua aggressione israeliana", invitando l'Unione europea ad adottare "misure serie ed efficaci per fare pressione su Israele affinché ponga fine ai suoi crimini e rispetti il diritto internazionale". Abdelatty ha inoltre ribadito che l'Egitto prosegue gli sforzi per fornire aiuti alla popolazione di Gaza, con la dimensione umanitaria considerata "una priorità assoluta" per il Cairo.
Infine, il capo della diplomazia egiziana ha elogiato lo sviluppo delle relazioni con l'Unione europea dopo l'annuncio del Partenariato strategico globale nel marzo 2024 e ha riaffermato il sostegno dell'Egitto alle istituzioni sudanesi e alla loro integrità territoriale, dichiarando la disponibilità a collaborare con le iniziative internazionali per un cessate il fuoco e la fine delle sofferenze umanitarie in Sudan.
Regno Unito, Lammy: "Indignati per il rifiuto a consentire aiuti a Gaza"
Il ministro degli Esteri britannico, David Lammy, si è detto “indignato” per il fatto che Israele non consenta l'ingresso di aiuti sufficienti a Gaza, annunciando un ulteriore stanziamento di 15 milioni di sterline (circa 17 milioni di euro) per l'assistenza medica a Gaza e nella regione.
“Non si tratta di una catastrofe naturale, ma di una carestia provocata dall'uomo nel XXI secolo”, ha affermato, “sono indignato dal rifiuto del governo israeliano di consentire l'ingresso di aiuti sufficienti”.
“Sappiamo tutti che c'è solo una via d'uscita: un cessate il fuoco immediato”, ha aggiunto Lammy, sottolineando che i funzionari britannici stanno anche sostenendo gli studenti di Gaza che hanno ottenuto borse di studio presso le università del Regno Unito, in modo che possano iniziare i loro studi in autunno.
AlJazeera, a Gaza dall'alba almeno 17 persone uccise
Almeno 17 palestinesi sono stati uccisi in attacchi israeliani dalle prime ore di martedì a Gaza. Lo scrive AlJazeera citando fonti degli ospedali della Striscia.
Tra queste, sei persone cercavano di accedere agli aiuti, mentre alcuni sono stati uccisi e feriti negli attacchi aerei israeliani contro le case a Gaza City e Deir el-Balah.
Il Belgio riconoscerà lo stato di Palestina all'Assemblea Onu
Il Belgio riconoscerà lo stato di Palestina all'Assemblea generale delle Nazioni Unite che si terrà dal 9 al 23 settembre a New York. Lo ha annunciato martedì il ministro degli Esteri belga Maxime Prevot. "La Palestina sarà riconosciuta dal Belgio alla sessione Onu! E sanzioni severe verranno imposte al governo israeliano", ha scritto Prevot su X.
A fine luglio Emmanuel Macron aveva annunciato che Parigi avrebbe riconosciuto lo Stato di Palestina all'assemblea Onu. In seguito alla dichiarazione del presidente francese più di una decina di paesi occidentali hanno invitato altre nazioni in tutto il mondo a fare lo stesso.
Trump: "Proseguire la guerra a Gaza danneggia Israele"
Per Donald Trump continuare la guerra di Gaza danneggia Israele. "Potranno anche vincere la guerra, ma non stanno conquistando il mondo delle pubbliche relazioni e questo li sta danneggiando", ha detto il presidente Usa in un'intervista al Daily Caller. Trump ha comunque espresso il suo sostegno al piano israeliano per conquistare Gaza City, affermando che deve "finire l'opera" contro Hamas e sostenendo che il gruppo terroristico rilascerà gli ostaggi rimasti solo dopo la sua distruzione.
© Riproduzione riservata