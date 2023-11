Due fonti vicine ai colloqui hanno riferito che i negoziati sul rilascio degli ostaggi sono a buon punto. Secondo Axios l’accordo si articolerebbe in due fasi e prevedrebbe anche alcuni giorni di cessate il fuoco.

Un accordo tra Israele e Hamas per la liberazione degli ostaggi sembra essere sempre più vicino. Due fonti con «conoscenza diretta dei colloqui» hanno riferito ad Axios che «Israele rilascerà tre prigionieri palestinesi per ogni ostaggio». Il patto sembra essere articolato in due fasi: Hamas dovrebbe intanto rilasciare 50 tra donne e bambini, mentre Israele libererebbe 150 prigionieri palestinesi e permetterebbe l’ingresso di 300 camion di aiuti al giorno. Gli scambi avverrebbero durante quattro giorni di cessate il fuoco.

In una seconda fase invece il gruppo terrorista dovrebbe rilasciare altri 50 ostaggi sempre tra donne e bambini e anziani, in cambio di una proroga di diversi giorni del cessate il fuoco e di altri rilasci dei prigionieri, sempre tre per ogni ostaggio.

La notizia che un accordo sia vicino è stata confermata anche dal leader di Hamas, Ismail Haniyeh, che vive in Qatar e ha riferito oggi a Reuters che: «I funzionari di Hamas sono vicini al raggiungimento di un accordo di tregua». e dal portavoce del ministro degli Esteri del Qatar, Majed al Ansari, che ha dichiarato stamattina: «Siamo vicini a raggiungere un accordo e i negoziati sono arrivati a uno stato finale». I media israeliani intanto hanno riportato che il premier, Benjamin Netanyahu ha convocato il gabinetto di guerra a Tel Aviv alle 17 ore italiane. Sul tavolo gli aggiornamenti relativi allo scambio di ostaggi e detenuti. Alle 18 invece si riunirà il gabinetto di sicurezza e un’ora dopo tutto il governo.

I combattimenti

L’esercito ha detto oggi di aver «completato l’accerchiamento di Jabaliya nel nord di Gaza ed è pronta a intensificare i combattimenti». Israele però è impegnata anche sul fronte nord, al confine col Libano. Negli ultimi giorni le provocazioni tra Hezbollah e l’Idf si sono fatte sempre più ravvicinate, con un maggiore ricorso a droni da parte dal gruppo libanese. Stamattina tre missili anticarro sono stati lanciati dal Libano sulla zona di Metula, nel nord d’Israele, mentre l’Idf ha risposto con l’artiglieria, colpendo tre unità per il lancio dei missili anticarro nel sud del paese. Durante uno di questi bombardamenti sono rimasti uccisi due giornalisti della troupe televisiva di al Mayadin, vicina all’Iran e due civili.

