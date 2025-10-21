Troppi attacchi sulla striscia dopo l’accordo

Gaza, gli Usa non si fidano di Netanyahu. Hamas giura: «Rispetteremo la tregua»

Bianca Senatore
21 ottobre 2025 • 20:17

Il vicepresidente Usa Vance e gli emissari Witkoff e Kushner in missione a Tel Aviv, previsti incontri con Bibi e il capo dello Stato. La tv israeliana Kan: il gruppo islamista sta già trattando per il futuro governo della Striscia. Ma il movimento è diviso, e c’è chi vorrebbe fare saltare il piano

La pace a Gaza è appesa a un filo e Donald Trump non si fida di Benjamin Netanyahu. Non che dei negoziatori di Hamas la Casa Bianca abbia cieca fiducia, anzi, ma sa che in questo momento Bibi ha tutto l’interesse politico e personale di riprendere la guerra velocemente. È proprio per questo – dicono fonti israeliane – che il vicepresidente JD Vance è arrivato martedì mattina a Tel Aviv. L’obiettivo è assicurarsi che Netanyahu non violi il cessate il fuoco e lanci un’altra offensiva a Gaza, come

Giornalista freelance. Dal 2020 percorre alcuni tratti delle rotte migratorie per mettersi, anche se per pochi km, nelle scarpe di chi scappa da guerre, tirannie, fame, distruzioni e soprusi. Ha parlato con uomini e donne, con trafficanti, con mediatori, con attivisti e samaritani. Dal Mediterraneo centrale alla rotta balcanica. Dalle isole dell’Egeo al deserto algerino. Dalla Turchia al confine italo-francese. Sempre sulla strada, per scrivere e mostrare cosa avviene sotto i nostri occhi. Si occupa anche di nord Africa e di Medio Oriente. Si occupa del conflitto israelo-palestinese ed è stata a Gaza nel 2015.