Gaza, gli Usa non si fidano di Netanyahu. Hamas giura: «Rispetteremo la tregua»

Il vicepresidente Usa Vance e gli emissari Witkoff e Kushner in missione a Tel Aviv, previsti incontri con Bibi e il capo dello Stato. La tv israeliana Kan: il gruppo islamista sta già trattando per il futuro governo della Striscia. Ma il movimento è diviso, e c’è chi vorrebbe fare saltare il piano

true false

La pace a Gaza è appesa a un filo e Donald Trump non si fida di Benjamin Netanyahu. Non che dei negoziatori di Hamas la Casa Bianca abbia cieca fiducia, anzi, ma sa che in questo momento Bibi ha tutto l’interesse politico e personale di riprendere la guerra velocemente. È proprio per questo – dicono fonti israeliane – che il vicepresidente JD Vance è arrivato martedì mattina a Tel Aviv. L’obiettivo è assicurarsi che Netanyahu non violi il cessate il fuoco e lanci un’altra offensiva a Gaza, come