l’idf ha compiuto tre attacchi aerei su beit lahia

Gaza, ritornano gli aiuti (su ordine Usa). Ma i raid israeliani non si fermano

Bianca Senatore
12 novembre 2025 • 19:52

Israele ha riaperto il valico di Zikim, lunghe file di camion con alimenti e altri beni essenziali. «Washington è intervenuta per salvare il piano Trump». Continuano le demolizioni al confine con lo Stato ebraico: l’obiettivo è far spazio al nascituro centro di controllo a guida statunitense

Dopo oltre 72 ore di chiusura totale, da mercoledì mattina almeno uno dei valichi di Gaza è stato riaperto al passaggio dei camion con gli aiuti umanitari. È stato, in particolare, il checkpoint di Zikim, tra Israele e il nord della Striscia, a ritornare in attività, come annunciato dal Cogat, l’organismo del ministero della Difesa israeliano incaricato degli affari civili nei territori palestinesi. A rilento e con una coda che superava i 4 chilometri, dunque, i tir hanno ripreso il loro viaggio

Per continuare a leggere questo articolo

Bianca Senatore

Giornalista freelance. Dal 2020 percorre alcuni tratti delle rotte migratorie per mettersi, anche se per pochi km, nelle scarpe di chi scappa da guerre, tirannie, fame, distruzioni e soprusi. Ha parlato con uomini e donne, con trafficanti, con mediatori, con attivisti e samaritani. Dal Mediterraneo centrale alla rotta balcanica. Dalle isole dell’Egeo al deserto algerino. Dalla Turchia al confine italo-francese. Sempre sulla strada, per scrivere e mostrare cosa avviene sotto i nostri occhi. Si occupa anche di nord Africa e di Medio Oriente. Si occupa del conflitto israelo-palestinese ed è stata a Gaza nel 2015.