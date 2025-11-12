Gaza, ritornano gli aiuti (su ordine Usa). Ma i raid israeliani non si fermano

Israele ha riaperto il valico di Zikim, lunghe file di camion con alimenti e altri beni essenziali. «Washington è intervenuta per salvare il piano Trump». Continuano le demolizioni al confine con lo Stato ebraico: l’obiettivo è far spazio al nascituro centro di controllo a guida statunitense

Dopo oltre 72 ore di chiusura totale, da mercoledì mattina almeno uno dei valichi di Gaza è stato riaperto al passaggio dei camion con gli aiuti umanitari. È stato, in particolare, il checkpoint di Zikim, tra Israele e il nord della Striscia, a ritornare in attività, come annunciato dal Cogat, l’organismo del ministero della Difesa israeliano incaricato degli affari civili nei territori palestinesi. A rilento e con una coda che superava i 4 chilometri, dunque, i tir hanno ripreso il loro viaggio