Baracche di nylon e legno come unico rifugio, rovistare tra i detriti cercando stracci e trovando pezzi di cadaveri, l’assenza di cibo, medicine, luce, il mercato nero degli stracci: «Il terrore che hai dentro ti fa muovere a 100 all’ora. Perché pensi che ogni minuto in cui non sei disintegrato da una bomba vale tantissimo». Le testimonianze di Musharraff, Wessam, Bilal, Naveen, Youssef, Sham

Un colpo di tosse, una fitta alla schiena e quel solito garrito stridente e petulante, sarà un gabbiano. Impossibile continuare a dormire, tanto vale cominciare la giornata. Sono le 5.40 a Gaza e ha da poco fatto luce. Dopo l’ennesima notte di bombardamenti, a quest’ora la Striscia è stranamente silenziosa e deserta, ed è proprio il momento che Musharaf Talib Musharaf, 43 anni, preferisce. Deve camminare tanto, perché ha la pressione alta e da quando è scoppiata la guerra le sue medicine non sono più arrivate. Prima di essere ucciso da un raid, il suo medico gli ha detto che l’unica speranza è tenerla bassa con il movimento, e così Musharraf gira per chilometri e chilometri tra le macerie. Il suo ruolo mattutino, però, è fondamentale: deve andare velocemente a mettersi in fila per prendere l’acqua e, eventualmente, per comprare il pane.

Sempre in fila

Fino a qualche giorno fa c’era ancora qualche forno che garantiva almeno un paio di pezzi per ciascuno, ma oggi davanti ai negozietti c’è un cartello: “Mughlaq hataa ’iishear akhar”, chiuso fino a nuovo ordine. La farina è sparita nuovamente, perché Israele ha chiuso i valichi e non entra più nessun tipo di rifornimento. Tempo poche settimane e la carestia tornerà a essere un dramma per tutti i superstiti di Gaza.

Musharraf ha 4 figlie di 14, 10, 7 e 5 anni e un neonato di due mesi. È per loro che passa le ore in fila ovunque ci sia la possibilità di accaparrarsi qualcosa da mangiare o da bere. «Il piccolo succhia il latte dalla mamma, ma ne ha poco, perché anche lei mangia a stento», racconta Musharraf.

Prima della guerra la sua famiglia viveva ad Al-Maghazi, non lontano da Deir al Balah, nel centro di Gaza. «All’inizio della guerra, siamo rimasti e abbiamo ospitato alcuni sfollati – racconta l’uomo – e dopo alcuni mesi la zona è stata bombardata e siamo scappati nell’area di Al-Zawaydah, a tre chilometri di distanza. Per un anno e tre mesi siamo stati sfollati lì, vivendo in una baracca, ma quando, poi, è stato annunciato il cessate il fuoco abbiamo deciso di tornare. La nostra casa era stata rasa al suolo, e allora abbiamo montato una tenda proprio sopra le macerie».

Nylon e legno. Di questo era fatta la loro nuova casa, e, non essendo impermeabile, ogni volta che pioveva e il terreno si allagava la famiglia doveva smontare, strizzare e rimontare la capanna. Un inferno di paura e freddo, soprattutto per i piccoli. «Il gelo era tremendo», racconta Wessam, moglie di Musharraf. «Ero preoccupata per il mio bambino. Ricordo che una notte il suo viso era diventato blu per il freddo; quindi, siamo tornati al campo di Maghazi vicino alle altre tende, per cercare calore». Ora sono ancora qui, a pochi passi dalla spiaggia, in attesa di capire cosa succederà nell’immediato futuro. A Gaza, però, si vive alla giornata.

Un’ora per due secchi d’acqua

Intanto, ormai sono le 9 del mattino e a Jabalia, nel nord della Striscia, si è formata già una lunga coda per fare rifornimento d’acqua. A metà della fila c’è Aya Al-Madhoun, 29 anni e mamma di due bambine, Tala e Zeina. «Da quando è iniziata la guerra – racconta – la nostra routine quotidiana è sempre la stessa. Ci svegliamo presto per riempire almeno due secchi e ci vuole circa un’ora per portarli a casa, cercando di non versare nulla, perché ogni gocciolina che cade è fatica sprecata. Poi verso le 12 aspettiamo gli aiuti umanitari: sono pasti pronti che ci vengono distribuiti solo una volta al giorno e che naturalmente non sono sufficienti per la mia famiglia, ma non c’è alternativa».

Oggi, a Gaza la maggior parte dei negozi è chiusa, e quei pochi ancora aperti sono o molto lontani o troppo costosi per le tasche della maggioranza dei palestinesi. I prezzi sono sempre stati alti a Gaza, ma nell’ultimo anno e mezzo hanno oscillato tanto, a seconda che i valichi fossero aperti e che ci fosse un po’ di rifornimento.

Anche la maggior parte dei mercati che rallegravano ogni rione oggi non c’è più. Solo in certe zone è rimasto qualche bancone traballante che vende materiale utile per la vita quotidiana. Teli, bacinelle, pentoline, fogli di plastica, corde. Poi c’è qualche vestito appeso alle stampelle e mostrato alle clienti, come ai bei vecchi tempi, come a voler immaginare una boutique in cui rimirarsi allo specchio. Ora i riflessi sono incrinati e non restituiscono più la stessa immagine.

«Finché posso, continuerò ad aprire il mio bancone», dice Bilal Sami Khalil, 50 anni. «È sempre stato questo il mio lavoro, e non permetterò alla guerra di togliermelo. È la mia dignità. Inoltre, in questo modo mi tengo occupato. Le ore sono lunghe qui a Gaza, soprattutto tra un bombardamento e l’altro».

Il tempo e le sue regole

Nella Striscia il tempo scorre diversamente, come se fosse un universo parallelo in cui ci sono altre regole. A volte le ore passano molto, troppo lentamente, e altre volte, invece, sembra che volino, soprattutto quando l’adrenalina è al massimo. «Durante i raid la paura ti accende», spiega Naveen Fadel, 35 anni e madre di due figli. «Non so come altro spiegare questa sensazione. Il terrore di morire mette addosso una voglia di vivere che spinge oltre ogni limite possibile, e allora hai dentro un’energia che ti fa muovere a 100 all’ora. Perché pensi che ogni minuto in cui non sei bruciato vivo, in cui non sei disintegrato da una bomba vale tantissimo».

Le giornate di calma piatta, purtroppo, sono state veramente poche. Giusto quei due mesi di tregua in cui sono cadute poche bombe rispetto al solito. Per questo, il senso delle giornate è vissuto in maniera molto particolare.

Alle 15 la Striscia è in pieno movimento, e le strade sono affollate da persone che spostano la propria casa da una parte all’altra. «Ora che è finito il Ramadan, torniamo alle solite abitudini – racconta Youssef Mohammed Tawfiq, 29 anni – pranziamo con quello che troviamo quasi alle 16, perché spesso è l’unico pasto della giornata, e poi cerchiamo di riorganizzarci per la notte».

In inverno il pomeriggio si trascorre camminando in giro a raccogliere la legna per il fuoco e a recuperare qualunque cosa possa sembrare abbandonata. «C’è un mercato nero degli stracci – spiega Youssef – So che è brutto da dire, perché sembriamo avvoltoi pronti a rubarci le briciole l’un l’altro, ma la guerra è anche questo, e dobbiamo sopravvivere».

Quando l’Idf non bombarda incessantemente, molti vanno in giro a rovistare tra le macerie, alla ricerca di coperte, cuscini, o vestiti. È così che si trovano brandelli umani, pezzi di cadaveri putrefatti che pian piano vengono fuori, man mano che altri bombardamenti e le mani dell’uomo rimestano le pietre.

Ora che è tornato il bel tempo e le temperature cominciano a crescere i bambini ritrovano un po’ di vitalità e corrono in giro. Da quando le scuole sono chiuse anche quelli che avevano cominciato le elementari hanno dimenticato tutto, mentre i più grandi hanno perso l’abitudine a leggere. Molti dei libri delle biblioteche, quelli rimasti integri, sono stati bruciati per scaldarsi mentre le lavagne sono state usate come supporto rigido nelle tende. In questi giorni a Gaza ci sono 20 gradi di giorno, e presto il problema sarà il caldo torrido. E, allora, non solo la mancanza di cibo, ma anche la scarsità dell’acqua rappresenterà un rischio. «Inutile preoccuparsene ora, potremmo essere morti dopodomani», dice Sham Al-Shanbari osservando il tramonto.

Svegliarsi, domani

Sono appena passate le 18, e il mare in lontananza luccica, mentre l’ombra ricopre la spiaggia di Khan Younis, nel sud di Gaza. Il campo tendato è stato assicurato a pezzi di legno fissati nella sabbia, perché si aspetta il vento forte. Sham Al-Shanbari torna a casa e chiude i lembi della tenda con dei lacci di scarpa riciclati. Insieme alla sua famiglia si prepara alla notte bevendo del tè e raccontando storie ai bambini finché non si addormentano, sperando che l’indomani possano ancora aprire gli occhi.

© Riproduzione riservata