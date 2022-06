Il colosso energetico russo Gazprom ha tagliato le forniture di gas verso l’Italia. A dare l’annuncio è la stessa Eni che attraverso un suo portavoce ha detto: «Gazprom ha comunicato una limitata riduzione delle forniture di gas per la giornata di oggi, pari a circa il 15 per cento. Le ragioni della diminuzione non sono state al momento notificate. Eni sta costantemente monitorando la situazione».

Nella giornata di ieri Gazprom aveva tagliato del 40 per cento le forniture di gas verso la Germania attraverso il gasdotto Nordstream. Nelle scorse settimane la Russia ha smesso di fornire energia a paesi come la Polonia, Bulgaria, Olanda e Finlandia perché le rispettive società energetiche si sono rifiutate di pagare le forniture in rubli come invece richiesto dal Cremlino.

