Israele, Sparta e la guerra continua: se l’estrema destra e i coloni hanno in pugno il paese

Il processo di trasformazione è nato prima del 7 ottobre, ma si è acutizzato dopo quella data. Il libro, Genesi - Soldi, crimine, impunità, storia dell’estrema destra israeliana (pubblicato da SEM), nasce per riavvolgere il nastro e raccontare gli albori di questo orrore

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L’alert scuote i telefoni. Avverte la popolazione che è in arrivo un missile balistico dall’Iran. Le persone scendono in strada. Per trovare un luogo sicuro, basta seguire il flusso. Il suono delle sirene rimbomba nella città dopo sei o sette minuti. È un suono familiare. E allora osservi il bambino con la bicicletta pacato che esegue le norme di sicurezza, le persone con il cane che si infilano in un parcheggio o nello shelter di un palazzo aperto a tutti gli abitanti del quartiere. È la guerra