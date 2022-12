Il democratico Raphael Warnock ha vinto il ballottaggio per il seggio in Senato in Georgia sconfiggendo il trumpiano Herschel Walker. ll presidente Joe Biden ha commentato su twitter: «Ho appena chiamato il senatore Warnock per congratularmi con lui per la sua vittoria. Stasera gli elettori della Georgia si sono battuti per la nostra democrazia, hanno rifiutato “l'Ultra MAGAismo” e, cosa più importante, hanno rimandato un brav'uomo al Senato per altri sei anni». La maggioranza dem diventa più forte.

I bilanci

La sconfitta di Walker probabilmente intensificherà le domande sulla posizione di Trump nel partito repubblicano. Nel complesso, i candidati approvati dall'ex inquilino della Casa Bianca non hanno ottenuto grandi risultati alle elezioni di midterm, suscitando interrogativi da parte di alcuni dei critici dell'ex presidente sul fatto che Trump abbia spinto il suo partito a un estremo impopolare. D'altro canto, la vittoria di Warnock dà ai democratici un cinquantunesimo seggio cruciale, fornendo anche un po' di spazio di manovra quando si tratterà di chiudere le votazioni dei comitati e le sfide per le nomine. Una nuova dinamica che inoltre potrebbe rendere il leader della maggioranza al Senato, Chuck Schumer, meno dipendente da centristi come Joe Manchin del West Virginia e Kyrsten Sinema dell'Arizona.

La maggioranza di 51 seggi al Senato, infine, potrebbe anche aiutare i democratici a offrire un contrappeso ai repubblicani che hanno conquistato la maggioranza alla Camera dei rappresentanti.

