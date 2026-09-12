LA CAMPAGNA

Val bene un kebab per reclutare i soldati del futuro

Lucio Palmisano
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12 settembre 2026 • 18:41

Nelle città tedesche molti “kebabbari” vendono i loro Döner avvolti in carta color verde mimetica: è la nuova campagna della Bundeswehr per rimpolpare i ranghi

Dal kebab alla vita militare il passo può essere davvero breve. Lo dimostra la nuova campagna di reclutamento dell’esercito tedesco, la Bundeswehr, promossa dal ministero della Difesa, che ha fatto stampare lo slogan Einmal Karriere mit alles, cioè “Una carriera con tutto”, sulla carta che avvolge i kebab di alcuni locali berlinesi. Un rimando alla formula più comune con cui si ordina un döner in un locale, Einmal Döner mit alles, traducibile con “Un kebab con tutto”. Materiali pubblicitari «Gra

Lucio Palmisano
Lucio Palmisano
Lucio Palmisano

Pugliese a Milano. Laureato in Relazioni internazionali, è giornalista professionista dal 2021 e si occupa di esteri, soprattutto Unione europea, e ambiente. Ha collaborato con Linkiesta e Il Fatto Quotidiano, oggi per Sky Tg24