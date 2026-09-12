Val bene un kebab per reclutare i soldati del futuro

Nelle città tedesche molti “kebabbari” vendono i loro Döner avvolti in carta color verde mimetica: è la nuova campagna della Bundeswehr per rimpolpare i ranghi
Dal kebab alla vita militare il passo può essere davvero breve. Lo dimostra la nuova campagna di reclutamento dell’esercito tedesco, la Bundeswehr, promossa dal ministero della Difesa, che ha fatto stampare lo slogan Einmal Karriere mit alles, cioè “Una carriera con tutto”, sulla carta che avvolge i kebab di alcuni locali berlinesi. Un rimando alla formula più comune con cui si ordina un döner in un locale, Einmal Döner mit alles, traducibile con “Un kebab con tutto”. Materiali pubblicitari «Gra