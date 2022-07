I due erano amici e soci in affari. I loro corpi riportavano diverse ferite da armi da taglio. Sul caso sta indagando la polizia locale che per ora esclude la pista della criminalità organizzata

Due ristoratori italiani di 53 anni sono stati trovati morti dalla polizia tedesca nel seminterrato del ristorante Valle, a Stoccarda. A riportare la notizia è la Stuttgarter Zeitung.

Da una prima ricostruzione i due riportavano diverse ferite da taglio sui loro corpi, ma l’autopsia è in corso per capire meglio le cause del decesso. Gli inquirenti che stanno indagando sul caso non escludono nessuna pista, ma quella criminale sembra non avere un riscontro immediato per il momento.

Le ipotesi

Potrebbe essere un caso di omicidio-suicidio o una lite con armi da taglio finita male per entrambi. Restano ancora sconosciute le dinamiche dell’episodio e il movente. Secondo il giornale tedesco, la stanza era chiusa a chiave dall’interno e gli inquirenti non avrebbero trovato prove del coinvolgimento di terze persone.

Un parente, la cui identità non è stata resa nota dalla polizia, ha avvertito i soccorsi verso Mezzogiorno. Secondo quanto riportano i media tedeschi, i due uomini si conoscevano molto bene ed erano soci in affari. Entrambi erano noti nel giro della ristorazione locale.

