Crolla la popolarità della premier nipponica

Giappone, la stella di Takaichi scossa dai sondaggi e dal terremoto

Lorenzo Santucci
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29 luglio 2026 • 19:51Aggiornato, 29 luglio 2026 • 19:51

Tra la premier nipponica e i giapponesi sembrava esserci feeling. Non è così. l’indice di gradimento è il più basso da quando si è insediata. Le sue ricette economiche non convincono, le promesse annunciate tardano ad arrivare. E c’è chi rivede in lei la parabola dell’ex premier britannica Lizz Truss. Il terremoto e gli oltre 300mila sfollati complicano la situazione

Dopo la sbornia post vittoria elettorale, per Sanae Takaichi deve essere stato un brutto risveglio. Per la prima ministra del Giappone è già arrivato il momento di fronteggiare una crisi di consenso. Eletta a novembre scorso come prima donna nipponica nelle vesti di premier, a inizio febbraio ha stravinto la scommessa di tornare alle urne per ottenere un mandato popolare. Sembrava l'inizio dell'ascesa. Era invece il picco massimo da cui Takaichi aveva cominciato a scendere. Takaichi vanta ancor

Lorenzo Santucci
Lorenzo Santucci
Lorenzo Santucci

Nato a Roma nel 1995. È laureato in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, scrive di Esteri. Collabora con Huffpost Italia, Formiche.net e Domani.

 