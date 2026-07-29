Giappone, la stella di Takaichi scossa dai sondaggi e dal terremoto

Tra la premier nipponica e i giapponesi sembrava esserci feeling. Non è così. l’indice di gradimento è il più basso da quando si è insediata. Le sue ricette economiche non convincono, le promesse annunciate tardano ad arrivare. E c’è chi rivede in lei la parabola dell’ex premier britannica Lizz Truss. Il terremoto e gli oltre 300mila sfollati complicano la situazione