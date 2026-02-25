Gli ayatollah sono al crocevia fatale? L’Iran spera nella nuova rivoluzione

Tutte le rivoluzioni hanno una data di scadenza. Com’è successo con l’Urss nel 1991 e la Cina nel 1978. Anche Teheran oggi è ad un crocevia: la sua debolezza è grande, lo spirito rivoluzionario delle origini lontano e le proteste sempre più intense. Ma anche se un attacco Usa potrebbe favorire il crollo del regime, sarebbe un errore fatale mettersi alla mercé del tycoon