Le fiamme, alimentate dal vento sempre più forte, non si fermano e Los Angeles continua a bruciare. A Palisades è stato emesso un nuovo ordine di evacuazione: gli sfollati restano 153mila, ventidue le persone arrestate perché sospettate di saccheggio, così come aumenta il numero dei morti: undici sono quelli accertati. Mentre l’autorità sanitaria della contea di Los Angeles ha dichiarato un’emergenza sanitaria a causa del fumo e delle ceneri che hanno «degradato la qualità dell'aria, ponendo rischi immediati e a lungo termine per la salute pubblica».

I principali roghi hanno distrutto diecimila edifici e ridotto in cenere quindicimila ettari di terreno. Crescono la rabbia e le polemiche, ma anche i gesti di solidarietà: la Walt Disney Company donerà quindici milioni di dollari per contribuire allo spegnimento degli incendi e aiutare nella ricostruzione delle case. Dopo il milione di dollari di Jamie Lee Curtis, la cui casa a Pacific Palisades è ancora risparmiata dalle fiamme, Paris Hilton, la cui villa è invece stata rasa al suolo, si è messa in campo con una donazione da centomila dollari e l'impegno a raddoppiare ogni altri centomila dollari arrivati su un fondo di sua creazione.

il principe Harry e Meghan Markle hanno fatto visita agli sfollati accolti al Pasadena Convention Center di Pasadena, in California. Nessun annuncio, ma si sono «mimetizzati» tra la folla, abbracciando chi ha perso tutto a causa degli incendi di Los Angeles.

