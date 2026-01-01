Il bar a Crans-Montana, gli interni in legno e una sola via di fuga: cos’è il flashover e perché è letale

In pochi secondi le scintille di una candela hanno scatenato dei focolai a catena. Un evento favorito dalle caratteristiche del locale, con arredi in legno, ventilazione ridotta e vie di fuga limitate

Le prime voci avevano alimentato il timore di un attentato: alcune testimonianze parlavano di un’esplosione, altre di più boati provenienti dall’interno del locale. Le autorità svizzere hanno però rapidamente escluso cause dolose. A determinare la tragedia avvenuta nella notte di Capodanno nel locale Le Constellation di Crans-Montana sarebbe stato un flashover, un incendio generalizzato dovuto alla rapida e improvvisa propagazione delle fiamme a causa di fenomeni di autocombustione. Un evento fa