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Le Guardie rivoluzionarie iraniane hanno preso di mira una base americana in rappresaglia agli attacchi statunitensi nel sud del Paese, secondo quanto riportato dall'emittente statale iraniana Irib.

A seguito dell'aggressione da parte delle forze militari statunitensi contro una località alla periferia dell'aeroporto di Bandar Abbas, con l'uso di proiettili aerei, la base aerea americana da cui è partito l'attacco è stata presa di mira alle 4:50 del mattino, hanno dichiarato i Pasdaran, secondo quanto riportato dall'Irib.

Non sono stati forniti dettagli sulla posizione della base, anche se il Kuwait, alleato degli Stati Uniti, ha dichiarato di aver risposto agli attacchi missilistici e con droni di giovedì mattina.

Inoltre i media iraniani, secondo quanto riporta Al Jazeera, riferiscono che quattro imbarcazioni che tentavano di attraversare lo Stretto di Hormuz sono state costrette a tornare indietro. La notizia è stata confermata dalla tv di Stato iraniana.

L'agenzia di stampa iraniana Tasnim riferisce che quattro imbarcazioni sono state intercettate dalle forze navali mentre tentavano di attraversare lo Stretto senza aver coordinato la manovra con le autorità iraniane. Le imbarcazioni hanno ricevuto ma ignorato un primo avvertimento dalle forze navali iraniane, che hanno aperto il fuoco.

Kuwait denuncia attacco con missili e droni Il Kuwait di nuovo sotto attacco. Missili e droni "nemici", dicono i militari. "Lo Stato Maggiore delle Forze Armate del Kuwait conferma che le esplosioni avvertite sono il risultato delle operazioni dei sistemi di difesa aerea che intercettano obiettivi ostili", hanno comunicato i militari via X. Non ci sono notizie di danni né vittime né indicazioni esplicite sull'origine degli attacchi.



Dall'avvio delle operazioni di Usa e Israele contro l'Iran, lo scorso

28 febbraio, Teheran ha lanciato missili e droni contro il Kuwait e altri Paesi del Golfo alleati degli Usa. Una fragile tregua è in vigore da inizio aprile.

Wall Street, future in calo I future di Wall Street arretrano dopo che gli Stati Uniti e l'Iran nelle prime ore di stamattina hanno effettuato nuovi attacchi, anche se fonti Usa affermano che il cessate il fuoco, sempre piu' teso, tra Washington e Teheran continua a reggere. I future del Dow Jones scendono dello 0,14%, quelli dell'S&P 500 dello 0,31% e quelli del Nasdaq sono a -0,78%. Attacco Usa al sito militare iraniano, quattro droni abbattuti Operazione delle forze Usa contro un obiettivo iraniano nei pressi dello Stretto di Hormuz, un sito da cui venivano fatti partire droni. A confermare l'operazione è stato un ufficiale Usa. I militari hanno anche abbattuto quattro droni considerati una minaccia, ha aggiunto, precisando che l'obiettivo colpito si trova a Bandar Abbas, città portuale nel sud dell'Iran e che da qui sarebbe stato fatto partire un quinto drone. L'ufficiale ha parlato di "azioni misurate, meramente difensive" per "mantenere il cessate il fuoco".



I media iraniani avevano riferito in precedenza di esplosioni nel sud della Repubblica islamica. L'agenzia Fars aveva dato notizia di tre deflagrazioni avvertite alle prime ore di oggi a est di Bandar Abbas, confermando l'attivazione dei sistemi di difesa aerea.

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