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Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver colpito basi missilistiche nel sud dell'Iran.

La comunicazione è giunta ieri sera, nella notte italiana.

Secondo lo U.S. Central Command, il Comando centrale dell'esercito americano, sono stati effettuati raid di natura "difensiva" nel sud dell'Iran. Stando a questa versione, sarebbero stati presi di mira siti di lancio di missili e imbarcazioni iraniane che stavano tentando di posare mine. Lo U.S. Central Command ha poi espresso la volontà di mostrare moderazione nel quadro della tregua annunciata quasi sette settimane fa.

«Un accordo con l'Iran è ancora possibile, nonostante gli ultimi attacchi statunitensi contro siti missilistici nel sud del Paese», ha detto intanto il segretario di Stato americano. «Oggi si sono tenute alcune discussioni in Qatar, quindi vedremo se riusciremo a compiere progressi. Penso che le discussioni ruotino molto attorno alla formulazione precisa del testo iniziale, quindi ci vorranno alcuni giorni», ha dichiarato Rubio a Jaipur, durante una visita ufficiale in India. «Il presidente ha espresso la sua volontà di raggiungere un accordo. O concluderà un accordo, o non ci sarà alcun accordo», ha concluso.

Trump: "Distruggeremo l'Uranio in loco" L'uranio arricchito, che Donald Trump definisce "polvere nucleare" sara' consegnato "immediatamente" dall'Iran agli Stati Uniti "per essere riportato in patria e distrutto". Lo ha assicurato il Presidente Usa in un post su Truth in cui lascia spazio a una soluzione alternativa "preferibile, in collaborazione e coordinamento con la Repubblica Islamica dell'Iran": distruggerlo in loco "o in un altro luogo accettabile, con la Commissione per l'Energia Atomica, o suo equivalente, presente come testimone di questo processo e di questo evento".

Il riferimento di Trump non e' ne' all'Aiea, l'agenzia Onu per l'Energia atomica, ne' all'Agenzia internazionale per l'energia, ma alla Commissione per l'energia atomica degli Stati Uniti, un'agenzia governativa fondata per sostenere e controllare lo sviluppo della tecnologia atomica in tempo di pace. Rubio: "Riapriremo Hormuz in un modo o nell'altro" Lo stretto di Hormuz "sara' aperto in un modo o nell'altro". Lo ha ribadito il segretario di Stato Usa Marco Rubio rispondendo ai cronisti a margine della sua visita ufficiale in India. "Lo stretto deve essere aperto quindi lo sara'" perche', "quello che sta succedendo li' e' illegittimo ed e' insostenibile per il mondo, inaccettabile" ha insistito il capo della diplomazia statunitense. Wall Street, i future in rialzo Future in rialzo a Wall Street, con gli investitori ancora ottimisti sulla fine della guerra in Medio Oriente nonostante la firma di un eventuale accordo tra Usa e Iran non sembra imminente. I future del Dow Jones salgono dello 0,62%, quelli dell'S&P 500 dello o,66% e quelli del Nasdaq dello 0,86%. Trump e i paragoni con Obama Donald Trump paragona la sua politica sull'Iran con quella di Barak Obama. In un'immagine postata sul suo social Truth contrappone i soldi concessi dall'ex presidente a Teheran alla sua politica di forza fatta di missili. Il commander-in-chief è stato criticato per l'accordo con l'Iran che molti valutano peggiore di quello del suo predecessore.

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