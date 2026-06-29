Gli Usa promettono svolte, l’Iran li smentisce ancora

«Teheran ha chiesto un incontro a Doha!», scrive il tycoon. Gli iraniani lo contraddicono. Il memorandum certifica nuovi rapporti di forza. Pure l’ottimismo Usa su Hormuz è fragile

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Con l'Iran tutto andrà come deve, assicura Washington – ma da Teheran nessuna conferma. Nonostante la sigla del memorandum, da giovedì scorso c’è stato fuoco e attacchi incrociati; ma adesso – assicurano i funzionari dell'amministrazione repubblicana – entrambe le parti «si fermeranno e le navi potranno navigare liberamente» nello Stretto; la tregua reggerà, intanto i colloqui procederanno «come previsto». Un accanito Donald Trump ha scritto sui social che «l’Iran ha richiesto un incontro, avrà