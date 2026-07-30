Gli Usa sempre più freddi con Netanyahu. Ora lui teme il voto

Stando a fonti israeliane Hamas e le autorità di Tel Aviv sarebbero vicino ad una «svolta» sul disarmo completo dei miliziani nella Striscia di Gaza
All’indomani del suo ritorno da Washington, Benjamin Netanyahu tira le somme di un viaggio negli Stati Uniti – il primo dopo l'offensiva contro l’Iran lanciata il 28 febbraio e l’ottavo dall'insediamento di Donald Trump – apparso molto più sottotono rispetto ai fasti delle visite precedenti. Proprio nel giorno del suo rientro mercoledì, la guerra iniziata da Trump dietro a insistenze di Netanyahu registrava un’ulteriore espansione, con i raid sauditi sulle milizie filoiraniane in Iraq. E Nbc new