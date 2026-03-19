Mondo

Per la globalizzazione la guerra americana all’Iran è una nuova Pearl Harbor

Vittorio Da Rold
19 marzo 2026 • 20:34

Il tycoon accoglie la premier nipponica facendo battute infelici e cercando di rassicurare i mercati. In realtà il conflitto potrebbe avere un impatto fatale sulla catena di approvvigionamento di merci e servizi

In Medio Oriente la guerra all’Iran sta mandando in cortocircuito la globalizzazione così come l’abbiamo conosciuta negli ultimi decenni e per come è stata descritta da Thomas Friedman nel suo saggio del 2005 Il Mondo è piatto. Così Donald Trump, che sente odore di Waterloo nello Stretto di Hormuz dopo i raid del premier israeliano Benjamin Netanyahu sul giacimento iraniano di gas di South Pars, ha cercato di tranquillizzare i mercati e gli alleati asiatici e la premier giapponese Sanae Takaichi

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Vittorio Da Rold
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Vittorio Da Rold

Dopo essersi laureato alla facoltà di Storia e Filosofia dell'Università degli Studi di Milano ha iniziato la carriera di giornalista nel 1986 a ItaliaOggi di Marco Borsa e Livio Sposito dopo aver collaborato all'Ipsoa di Francesco Zuzic e Pietro Angeli. Segue la politica estera e l'economia internazionale con un occhio di riguardo per tutto ciò che è ad Est rispetto all'Italia: dalla Polonia alla Turchia, dall'Austria alla Grecia fino ad arrivare all'Iran. È stato Media Leader del World Economic Forum.