Gorelick: «Probabili contatti tra la Cia e il Venezuela prima del raid Usa»

Davide Lerner
14 gennaio 2026 • 21:08

Parla il funzionario Cia in America Latina fino al 2001: «Ma quale petrolio: il vero obiettivo del tycoon è quello di spingere russi e cinesi fuori dal Venezuela e mostrare alle altre potenze che gli Usa sono disposti a usare la forza militare»

L’operazione contro Maduro in Venezuela è un monito che l’America non ha paura di fare uso della propria forza militare a fronte di possibili azzardi di Mosca e Pechino. Lo sostiene Robert Gorelick, funzionario Cia in America Latina fra il 1997 e 2001, anni in cui ha attraversato in lungo e in largo il continente servendo come capostazione a Panama e in Perù. Successivamente ha guidato le operazioni della Cia in Italia, lavorando a Roma fino al 2009 per poi ritirarsi ed avviare una carriera di c

