Il governo mondiale dell’Anticristo. Ecco il filo rosso che unisce Thiel, Dugin e Trump

Non solo i tecno-oligarchi: l’ideologia delle destre si sta facendo sempre più messianica. Hegseth parla di «sacre crociate», per il filosofo del putinismo in Occidente hanno prevalso le «forze sataniche». C’è un filo rosso che conduce fino alla retorica trumpiana dell’Iran vista come somma incarnazione del Male

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Dal Cremlino alla Casa Bianca alla Silicon Valley, l’Anticristo — o almeno se ne parla — sta arrivando. Il concetto non è altro che un'oscura congettura teologica, derivante in gran parte dal riferimento criptico di San Paolo a un «uomo dell'illegalità» che «si esalterà al di sopra di tutto ciò che è chiamato Dio» e siederà nel tempio di Dio, «proclamandosi Dio» (2 Tessalonicesi 2:3-4). Ma, per un piccolo gruppo di uomini ricchi e potenti, l’Anticristo è diventato la lente attraverso cui guardan