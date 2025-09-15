la striscia sprofonda nel caos

Grande fuga da Gaza City: «Ci ammassano come animali verso il macello»

Bianca Senatore
15 settembre 2025 • 20:58

Oltre 300mila tra uomini, donne e bambini si stanno muovendo verso sud: «Dove non cadono le bombe ci sono solo rovine». Ma c’è anche chi ha deciso di restare: «Tanto moriremo comunque»

«Abbiamo raccolto le nostre cose e siamo andati via. Finora abbiamo resistito, ma dopo l’ultimo avviso di evacuazione non abbiamo potuto fare altro che scappare. Ci avrebbero colpito diritto in testa». Lo spiega Reem abu Soleiman, che giusto poche ore prima che l’Idf bombardasse la torre Al Ghafri, ha messo le sue cose su una motoretta e si è incamminato verso sud. Insieme a lui anche una lunga carovana tra biciclette, auto sgangherate, furgoni stracarichi e migliaia e migliaia di persone a pied

Giornalista freelance. Dal 2020 percorre alcuni tratti delle rotte migratorie per mettersi, anche se per pochi km, nelle scarpe di chi scappa da guerre, tirannie, fame, distruzioni e soprusi. Ha parlato con uomini e donne, con trafficanti, con mediatori, con attivisti e samaritani. Dal Mediterraneo centrale alla rotta balcanica. Dalle isole dell’Egeo al deserto algerino. Dalla Turchia al confine italo-francese. Sempre sulla strada, per scrivere e mostrare cosa avviene sotto i nostri occhi. Si occupa anche di nord Africa e di Medio Oriente. Si occupa del conflitto israelo-palestinese ed è stata a Gaza nel 2015.