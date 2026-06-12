Grazie a Marte Musk è il primo trilionario della storia

Al debutto a Wall Street il titolo di SapceX ha aperto in rialzo dell'11%, proiettando il valore del gruppo di razzi e intelligenza artificiale oltre i 2.000 miliardi di dollari. Il tecno-oligarca: «Il mio obiettivo è rendere la vita multiplanetaria»

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Elon Musk potrebbe non colonizzare mai Marte come promesso, ma una schiera di piccoli investitori, che considera il fondatore di SpaceX un genio assoluto, gli ha permesso di raggiungere un traguardo straordinario con la quotazione in borsa dell'azienda aerospaziale. Al debutto a Wall Street il titolo ha aperto in rialzo dell'11%, proiettando il valore del gruppo di razzi e intelligenza artificiale oltre i 2.000 miliardi di dollari (rispetto a una valutazione di 1,77 mila miliardi) e consacrando