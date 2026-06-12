lo sbarco di spacex a wall street

Grazie a Marte Musk è il primo trilionario della storia

Luca Ciarrocca
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12 giugno 2026 • 20:23

Al debutto a Wall Street il titolo di SapceX ha aperto in rialzo dell'11%, proiettando il valore del gruppo di razzi e intelligenza artificiale oltre i 2.000 miliardi di dollari. Il tecno-oligarca: «Il mio obiettivo è rendere la vita multiplanetaria»

Elon Musk potrebbe non colonizzare mai Marte come promesso, ma una schiera di piccoli investitori, che considera il fondatore di SpaceX un genio assoluto, gli ha permesso di raggiungere un traguardo straordinario con la quotazione in borsa dell'azienda aerospaziale. Al debutto a Wall Street il titolo ha aperto in rialzo dell'11%, proiettando il valore del gruppo di razzi e intelligenza artificiale oltre i 2.000 miliardi di dollari (rispetto a una valutazione di 1,77 mila miliardi) e consacrando

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Luca Ciarrocca
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Luca Ciarrocca analizza da anni le dinamiche e gli squilibri del potere globale. Già corrispondente da New York per Il Giornale di Indro Montanelli, è stato il fondatore di Wall Street Italia. È autore di libri d’inchiesta tra cui I padroni del mondo, L’affaire Soros e Terza Guerra Mondiale, il più recente è L’anima nera della Silicon Valley – La vera storia di Peter Thiel. Ha vinto i premi giornalistici Premiolino e Amerigo.