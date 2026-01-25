Da uomo di Gheddafi a consigliere dei Rotelli, Ghribi e la diplomazia sanitaria del San Donato

true false

L’ultimo affare riguarda la Cirenaica. Il gruppo San Donato lo ha annunciato il 15 gennaio spiegando che l’obiettivo è quello di «trasferire» alla parte orientale della Libia «l’esperienza italiana, in particolare quella dell’ospedale San Raffaele, nei settori della sanità, dell’ingegneria e dell’energia». La multinazionale della famiglia Rotelli riceverà due miliardi di dollari per prendere in mano la gestione del Bengasi Medical Center e del Centro oncologico della capitale della Cirenaica, e