Un comandante è rimasto ferito ed è stato soccorso da una nave della Marina italiana presente nell’area. Le due imbarcazioni si trovavano a 75 miglia da Tripoli e fanno parte della capitaneria di porto di Mazara del Vallo. Il sindaco: «Era tutto prevedibile, ne parliamo da giorni qui». Palazzotto: «Il governo riferisca in aula»

La Guardia costiera libica spara su due pescherecci italiani. Le imbarcazioni, Aliseo e Artemide, si trovavano a circa 75 miglia a nord-est di Tripoli, quando sono state raggiunte da alcuni colpi sparati da una motovedetta della guardia costiera che hanno ferito Giuseppe Giacalone, uno dei due comandanti.

Non sono ancora chiare le condizioni del capitano, ma le autorità libiche hanno autorizzato i soccorsi effettuati da parte della Libeccio, la nave della Marina militare italiana che si trovava a poche miglia dalla zona.

Masoud Ibrahim Abdelsamad della Marina libica che controlla la Guardia costiera conferma che sono stati esplosi «colpi di avvertimento in aria» per fermare le imbarcazioni da pesca.

Entrambi i pescherecci sono parte della capitaneria di Mazara del Vallo. Prima di essere stati rilasciati si trovavano in acque territoriali della Libia. «Era tutto prevedibile, ne parliamo da giorni qui. Qua la questione è sempre la stessa. Adesso ci dicano se dobbiamo andarcene ma lo Stato Italiano deve proteggere gli italiani, l’Italia si faccia sentire. Subito». A parlare all’Adnkronos è il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci. «Hanno sparato ad altezza d’uomo» racconta il sindaco che aggiunge: «È una novità che episodi del genere accadano al largo di Misurata». Infatti, di solito le minacce venivano dalle autorità di Bengasi.

Il sindaco ha anche affermato di essere in contatto con la Farnesina, che si sta occupando del caso, in attesa di aggiornamenti sulla questione.

«Il governo venga a riferire con urgenza in aula – scrive in una nota il deputato LeU Erasmo Palazzotto – ci spieghi se a sparare è stata la stessa guardia costiera libica che il Presidente del Consiglio ha ringraziato qualche giorno fa per le deportazioni quotidiane di migranti e se lo ha fatto utilizzando una delle motovedette che gli abbiamo regalato. Dopo questo ennesimo e gravissimo episodio, occorre sospendere immediatamente la missione di supporto alla guardia costiera libica».

Il precedente

Lo scorso dicembre dopo circa cento giorni di detenzione sono tornati in Italia i diciotto pescatori, sempre di Mazara del Vallo, tenuti in ostaggio a Bengasi, in Libia.

«Siamo stati trattati malissimo, ci facevano dormire a terra. Cibo scadente. È stato terribile» aveva raccontato Onofrio Giacalone, uno dei pescatori liberati, appena sceso dal peschereccio per andare a casa. «Non sapevamo nulla di ciò che accadeva in Italia- dice - ci tenevano all’oscuro di tutto».

La liberazione dei pescatori è avvenuta dopo un incontro dell’allora premier Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio con il generale Khalifa Haftar che li teneva prigionieri dal 1° settembre.

Leggi anche le nostre inchieste sui respingimenti libici:

© Riproduzione riservata