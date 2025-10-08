guardia nazionale nelle metropoli governate dai dem

Da Chicago a Memphis, arrivano i soldati: Trump gioca a fare il piccolo dittatore

Mattia Ferraresi
08 ottobre 2025 • 20:00Aggiornato, 08 ottobre 2025 • 20:00

Il presidente minaccia i dem “colpevoli” di non aver protetto gli agenti dell’Ice: «Sindaco e governatore meritano il carcere». Le truppe “circondano” Chicago, Memphis a rischio. L’ex direttore dell’Fbi Comey, incriminato da Trump, si dichiara non colpevole

«Il sindaco di Chicago dovrebbe essere in prigione per non avere protetto gli agenti dell’Ice! E anche il governatore Pritzker!». Lo ha scritto Donald Trump sul social Truth, inaugurando così il dispiegamento della guardia nazionale a Chicago, nuova tappa, dopo Portland, dell’opera di militarizzazione federale, portata con il pretesto di fermare la criminalità. In particolare quella diretta agli agenti della polizia migratoria. Memphis potrebbe essere la prossima tappa. L’obiettivo dichiarato è

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)