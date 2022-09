Almeno nove persone sono morte e 20 sono rimaste ferite dopo un concerto che si è svolto ieri sera a Xela, in Guatemala. I vigili del fuoco hanno riferito che l'incidente è avvenuto a causa di «una fuga improvvisa delle persone», che si sarebbero accalcate all’uscita. Secondo le testimonianze riportate su Twitter, le persone in fuga avrebbero trovato chiuse le porte del locale.

L'identità delle persone decedute non è stata ancora rivelata dalle autorità. Sul posto ci sono ancora i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine, come riporta il giornale Prensa Libre.

Secondo un portavoce dei vigili del fuoco, «è stata un’autentica “valanga umana”». Sui social circola un video in cui si osserva una folla di persone e si sentono grida in cui la gente chiede di «fare un passo indietro». Il concerto era stato organizzato in occasione del 201esimo anniversario dell’Indipendenza del Guatemale. Ed era stato seguito in diretta dall’emittente La Vox de Xela.

