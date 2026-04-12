La guerra dei dazi di Trump ha fallito. E i danni saranno difficili da riparare

Data la sua attuazione caotica, non dovrebbe sorprendere che l’agenda tariffaria Usa non sia riuscita a raggiungere nessuno dei suoi obiettivi dichiarati. Il deficit commerciale degli Stati Uniti ha raggiunto un livello record nel 2025, l’occupazione nel settore manifatturiero è diminuita e l’inflazione rimane al di sopra dell’obiettivo del 2 per cento della Federal Reserve

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È difficile sopravvalutare quanto profondamente il presidente degli Stati Uniti Donald Trump abbia rimodellato il panorama internazionale negli ultimi 14 mesi. Dalla Seconda guerra mondiale, la politica estera americana ha seguito in gran parte un approccio internazionalista. Istituzioni come il Fondo monetario internazionale, la Banca mondiale e l’Organizzazione mondiale del commercio – tutte fondate e guidate dagli Stati Uniti – hanno contribuito a mantenere l’ordine multilaterale, mentre le r