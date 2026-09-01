La guerra dei droni, paura in Estonia: si alzano i jet Nato

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Le notizie assomigliano a quelle dei primi giorni della guerra: per il numero degli attacchi sul campo, per il veleno delle dichiarazioni politiche, per le proposte che si susseguono sul tavolo diplomatico irlandese nel tentativo di sostenere Kiev, mentre il deficit del bilancio ucraino divora ogni prospettiva di miglioramento futuro e l’escalation russa prosegue. Non sono silenziose le notti estoni. I caccia Nato si sono alzati in volo dalla base aerea di Amari in Estonia dopo che gli allarmi s