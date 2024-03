«A Gaza non siamo più sull’orlo della carestia, siamo in uno stato di carestia che colpisce migliaia di persone», ha detto il capo della politica estera dell'Ue, Josep Borrell, all’apertura di una conferenza sugli aiuti umanitari per Gaza a Bruxelles. «Questo è inaccettabile. La fame è usata come arma di guerra. Israele sta provocando la carestia».