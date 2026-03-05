false false

L'Iran ha lanciato una nuova salva di missili contro Israele, innescando allarme in diverse aree, inclusa Tel Aviv. A Gerusalemme si sono sentite esplosioni dopo avvertimenti di fuoco di missili iraniani in arrivo, ma i servizi di emergenza israeliani hanno dichiarato che non si hanno notizie di vittime.

Un attacco aereo ha colpito la roccaforte di Hezbollah nel sud di Beirut nella mattinata, dopo che Israele aveva emesso un avvertimento ai residenti. Altrove, tre persone sono state uccise in due raid di attacchi israeliani contro veicoli lungo l'autostrada aeroportuale di Beirut. Prima di questi attacchi, i funzionari avevano dichiarato che 72 persone erano state uccise e più di 83.000 sfollate dall'inizio di un nuovo ciclo di combattimenti tra Israele e Hezbollah.

Una petroliera è stata colpita da una «grande esplosione» nelle acque al largo del Kuwait, causando una fuoriuscita di petrolio, secondo quanto ha riferito l'agenzia britannica di sicurezza marittima UKMTO. «C'è petrolio nell'acqua che proviene da un serbatoio di carico che potrebbe avere un impatto ambientale».

Il Qatar ha iniziato a evacuare i residenti della sua capitale che vivono vicino all'ambasciata USA come misura precauzionale, secondo quanto ha riferito il ministero dell'interno, dopo gli attacchi iraniani. Per i media, infine, ci sarà un’offensiva di terra dei curdi, ma non c’è conferma.

Sirene al confine tra Israele e Giordania Sono suonate le sirene che avvertono di una sospetta infiltrazione di droni al confine tra la Giordania e il sud di Israele. Lo ha reso noto il Times of Israel spiegando che gli allarmi sono stati attivati in diverse comunità nel sud di Israele.



Le Idf hanno riferito di aver abbattuto oltre 100 droni lanciati dall'Iran dall'inizio dell'attuale guerra. Iran, funzionario Hamas ucciso in un raid a Beirut Un funzionario di Hamas è stato ucciso negli attacchi israeliani a Beirut. Lo rende noto l'agenzia di stampa statale libanese National News Agency (Nna), che ha segnalato diversi attacchi israeliani nelle prime ore di oggi. Due attacchi, ha precisato, hanno colpito la roccaforte di Hezbollah a sud di Beirut.



L'esercito israeliano, che in precedenza aveva chiesto ai residenti di abbandonare i sobborghi di Beirut dove erano previsti attacchi, ha dichiarato di aver colpito diversi "centri di comando" di Hezbollah nella capitale libanese. Teheran, gli Usa si pentiranno di aver affondato la nostra nave Gli Stati Uniti "si pentiranno amaramente" del precedente creato con l'affondamento di una nave iraniana. Lo scrive su X il ministro degli Esteri dell'Iran Abbas Araghchi. "Gli Stati Uniti hanno perpetrato un'atrocità in mare, a 2.000 miglia dalle coste iraniane. La fregata Dena, ospite della Marina indiana con a bordo quasi 130 marinai, è stata colpita in acque internazionali senza preavviso - scrive -. Ricordatevi le mie parole: gli Stati Uniti finiranno per pentirsi amaramente del precedente che hanno creato". I senatori repubblicani bloccano il provvedimento per limitare i poteri di guerra di Trump I senatori repubblicani hanno bloccato un provvedimento bipartisan che avrebbe limitato il potere di Donald Trump di proseguire la guerra contro l'Iran senza l'autorizzazione del Congresso, anche, come sta accadendo, con l'estensione del conflitto.

La mozione per trasferire la risoluzione dalla Commissione esteri è stata respinta con 47 voti favorevoli e 53 contrari. L'unico repubblicano a votare in favore è stato Rand Paul. Le due moderate Susan Collins (Maine) e Lisa Murkowski (Alaska), hanno entrambe votato per bloccare la risoluzione, pur introducendo note di attenzione sull'operazione. Carney, non esclusa la partecipazione militare del Canada Il Premier canadese Mark Carney non esclude la partecipazione militare del Canada alla guerra di Israele e Stati Uniti contro l'Iran, nel quadro dell'escalation del conflitto in Medio Oriente. "Non si può mai categoricamente escludere la partecipazione. Saremo al fianco dei nostri alleati", ha dichiarato Carney, in visita in Australia. Carney aveva in precedenza sottolineato che l'operazione militare di Usa e Israele era "incoerente con il diritto internazionale". Iran, Idf: "Operazione durerà almeno altre due o tre settimane" Le forze militari israeliane anticipano che l'operazione militare contro l'Iran durerà almeno un'altra settimana o due. In questo arco di tempo, altre migliaia di obiettivi del regime saranno presi come obiettivo, rende noto il Times of Israel. L'obiettivo di Israele è quello di smantellare sistematicamente il regime e i suoi siti militari. Da sabato a ieri le Idf hanno sganciato sull'Iran più di 5mila bombe. Mentre gli aerei militari "continuano ad approfondire la superiorità aerea sull'Iran, in particolare nella zona di Teheran". Migliaia di soldati iraniani sono stati uccisi in quattro giorni di attacchi, ha precisato il comandante della base aerea di Ramat David, identificato solo con l'iniziale del suo nome in ebraico, Aleph. Il Qatar evacua i residenti vicino all'ambasciata Usa Il Qatar ha annunciato l'intenzione di evacuare i residenti che vivono nei pressi dell'ambasciata di Washington a Doha, dopo gli attacchi iraniani di rappresaglia contro il paese del Golfo. "Le autorità competenti stanno evacuando i residenti che vivono nelle vicinanze dell'ambasciata statunitense come misura precauzionale temporanea", ha scritto il ministero degli Interni del Qatar su X. "È stato loro fornito un alloggio adeguato come parte delle necessarie misure preventive", ha aggiunto.



In precedenza il ministero aveva esortato i cittadini a "restare all'interno delle proprie case e degli edifici" e a "evitare di uscire se non in caso di necessità". Martedì un missile balistico iraniano ha colpito una base militare statunitense ad Al-Udeid, 40 chilometri a sud-ovest di Doha, come ha affermato il ministero della Difesa del Qatar. In precedenza il Qatar ha detto di aver sventato gli attacchi all'aeroporto internazionale di Hamad. Teheran, esplosioni nella Capitale e in periferia Teheran ha confermato che si sono registrate esplosioni nella zona occidentale della capitale e in periferia, oltre che nella città di Karaj. Lo riferiscono i media iraniani.

