Nella notte gli Stati Uniti hanno pesantemente attaccato l’isola iraniana di Kharg, snodo cruciale per l’export di greggio. Il presidente Usa Donald Trump ha annunciato «l’annientamento completo di ogni obiettivo militare sull’isola», sottolineando però che non sono state colpite le infrastrutture petrolifere. Il punto è stato confermato anche dall’agenzia iraniana Fars, che riferisce di almeno 15 esplosioni. «Ho scelto di non spazzare via le infrastrutture petrolifere sull’isola. Se l’Iran o altri dovessero interferire nel passaggio libero e sicuro delle navi attraverso lo stretto di Hormuz, riconsidererò quanto deciso», ha affermato il tycoon.