Gli Usa attaccano l’isola iraniana di Kharg, snodo cruciale per l’export di greggio, ma Trump annuncia che per ora non hanno colpito le infrastrutture petrolifere. Secondo Axios, Israele sta pianificando di espandere la sua operazione di terra in Libano. Haaretz: «In corso una mediazione tra Egitto, Oman e Turchia»
Non si ferma l’offensiva di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, a cui il regime degli ayatollah sta rispondendo con attacchi a obiettivi Usa nei paesi confinanti. Nella notte le forze statunitensi hanno attaccato l’isola iraniana di Kharg, snodo cruciale per l’export di greggio, ma il presidente Usa Donald Trump ha annunciato di non aver colpito le infrastrutture petrolifere. Intanto, secondo quanto riferito da Axios, Israele sta pianificando di espandere significativamente la sua operazione di terra in Libano.
PUNTI CHIAVE
09:48
Haaretz: «In corso una mediazione tra Egitto, Oman e Turchia»
09:07
Israele pianifica un’operazione di terra in Libano
08:13
Nessun danno a infrastrutture del petrolio sull’isola di Kharg
Haaretz: «In corso una mediazione tra Egitto, Oman e Turchia»
Turchia, Oman ed Egitto sono impegnati in uno sforzo diplomatico per mettere fine alla guerra. Lo riferisce il quotidiano Haaretz, citando una fonte regionale secondo la quale sono in corso tentativi di mediazione con il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi e con il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano Ali Larijani.
Israele pianifica un’operazione di terra in Libano
Israele sta pianificando di espandere significativamente la sua operazione di terra in Libano, con l’obiettivo di conquistare l’intera area a sud del fiume Litani e smantellare le infrastrutture militari di Hezbollah. Lo rivela Axios citando funzionari israeliani e americani. Si tratterebbe della più grande invasione di terra da parte dell’Idf dal 2006 e potrebbe portare a una prolungata occupazione del sud del Libano.
Nessun danno a infrastrutture del petrolio sull’isola di Kharg
Nella notte gli Stati Uniti hanno pesantemente attaccato l’isola iraniana di Kharg, snodo cruciale per l’export di greggio. Il presidente Usa Donald Trump ha annunciato «l’annientamento completo di ogni obiettivo militare sull’isola», sottolineando però che non sono state colpite le infrastrutture petrolifere. Il punto è stato confermato anche dall’agenzia iraniana Fars, che riferisce di almeno 15 esplosioni. «Ho scelto di non spazzare via le infrastrutture petrolifere sull’isola. Se l’Iran o altri dovessero interferire nel passaggio libero e sicuro delle navi attraverso lo stretto di Hormuz, riconsidererò quanto deciso», ha affermato il tycoon.
Un drone iraniano colpisce l’ambasciata americana in Iraq
L’ambasciata statunitense a Baghdad è stata colpita da un drone. L’attacco è avvenuto poco dopo che due miliziani sostenuti dall’Iran erano stati uccisi in un raid sulla capitale irachena. È la seconda volta che l’ambasciata statunitense a Baghdad subisce un attacco dall’inizio del conflitto.
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