Guerra in Ucraina: a Putin piace l’opzione peggiore

true false

Se il presidente russo dovesse valutare con lucidità lo stato della sua guerra con l’Ucraina, cercherebbe un cessate il fuoco. Difficilmente otterrà quella fetta di Donetsk che desidera e rischia di perdere la presa sulla Crimea. E i sondaggi indicano che la maggioranza dei russi è favorevole alla fine della guerra

Se il presidente russo Vladimir Putin dovesse valutare con lucidità lo stato della sua guerra con l’Ucraina, cercherebbe un cessate il fuoco. Ma a quanto pare non ha le idee chiare, perché tutti gli indizi indicano che stia perseguendo una qualche forma di escalation. Se dovesse davvero intraprendere questa strada, peggiorerebbe la situazione per tutti, ma soprattutto per se stesso. Dal suo incontro dell’agosto 2025 con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ad Anchorage, Putin ha cercato