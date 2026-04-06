«Agire, non reagire». Ma sull’Iran la tattica israeliana mostra le sue falle

Indebolire Teheran finché Trump lo permette: questa è la strategia militare di Israele. «Si tratta di un approccio semplice: fare tutto ciò che è possibile, degradare al massimo le capacità del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche e delle forze armate iraniane, finché non sarà necessario fermarsi», dice Nadav Eyal