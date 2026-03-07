Gli ayatollah e l’arma segreta del tempo: solo il caos può salvarli dalla sconfitta

Bersagliando gli alleati regionali degli Usa e di Israele, Teheran spera che premano su Trump per mettere fine alle ostilità. Se riuscirà a resistere per settimane o mesi il regime avrà il dio Crono dalla sua. E così i problemi ce li avranno i suoi nemici

true false

Come pensa di uscire l’Iran dalla morsa israelo-americana? I bombardamenti sono sempre più intensi e su larga scala, intaccano non solo la sua struttura politica e militare ma anche quella civile. Decapitare il regime e cancellare la sua capacità di deterrenza, il sistema missilistico prima ancora che il futuribile del programma nucleare, è l’obiettivo di Netanyahu e Trump. La risposta di Teheran punta a un contenimento politico prima ancora che militare, terreno sulla quale la sfida è impari. C