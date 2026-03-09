Mondo

La guerra spinge il petrolio a 120 dollari. Panico sui mercati, Putin provoca

Stefano Vergine
09 marzo 2026 • 19:47

II greggio tocca i 120 dollari al barile, poi cala: così solo con l’invasione di Kiev. Il G7: «Pronti ad attivare le riserve strategiche». Putin offre forniture ai paesi Ue «per superare l’emergenza». Crollano le borse asiatiche, in Europa limitati i danni

Il panico si è scatenato quando, in poche ore, il valore del petrolio è salito da meno di 100 a quasi 120 dollari al barile. È rimasto altissimo per un po’, poi nel corso della giornata è calato insieme alle rassicurazioni arrivate dalla politica, ma resta comunque vicino alla soglia psicologica dei 100 dollari: l’ultima volta era successo nel 2022, dopo l’invasione russa dell’Ucraina. In Asia la cavalcata del greggio è avvenuta a mercati aperti e infatti le perdite sono state importanti. Il Nik

È un giornalista freelance specializzato in inchieste economiche. Ha fatto parte dei consorzi internazionali Eic e Icij. I suoi lavori sono stati pubblicati tra gli altri da Bbc, Politico.eu, Rai. È autore di diversi saggi-inchiesta tra cui Il Libro nero della Lega (Laterza) con lo scoop sul Russiagate. Panama Papers, una delle inchieste che ha realizzato, ha ricevuto il premio Pulitzer nel 2017. Il suo ultimo podcast s'intitola “Simone”.