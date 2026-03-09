La guerra spinge il petrolio a 120 dollari. Panico sui mercati, Putin provoca

true false

Il panico si è scatenato quando, in poche ore, il valore del petrolio è salito da meno di 100 a quasi 120 dollari al barile. È rimasto altissimo per un po’, poi nel corso della giornata è calato insieme alle rassicurazioni arrivate dalla politica, ma resta comunque vicino alla soglia psicologica dei 100 dollari: l’ultima volta era successo nel 2022, dopo l’invasione russa dell’Ucraina. In Asia la cavalcata del greggio è avvenuta a mercati aperti e infatti le perdite sono state importanti. Il Nik