la guerra spinge anche berlino e parigi a muoversi

Sul mondo lo spettro dell’austerity del 1973, il piano d’emergenza di Sánchez scuote l’Ue

Stefano Vergine
20 marzo 2026 • 20:49Aggiornato, 20 marzo 2026 • 20:50

L’allarme dell’Agenzie internazionale per l’energia: «Cruciale ridurre i consumi, dall’uso dell’auto agli aerei». Sanchez lancia un vasto piano anti-crisi: drastica riduzione dell'Iva su diesel e benzina dal 21 per cento, un taglio del 60 per cento delle tasse sulle bollette di elettricità e gas. Berlino e Parigi puntano al controllo dei prezzi

L’Agenzia internazionale dell’energia, in sigla Aie, è stata fondata nel 1974 per garantire le forniture di gas e petrolio ai paesi più industrializzati del mondo. L’anno prima era avvenuto quello che finora nella memoria collettiva ha rappresentato il più grande shock energetico al mondo: la crisi del ’73, innescata dalla guerra dello Yom Kippur tra Egitto e Israele. Golfo Persico bloccato, prezzi del greggio alle stelle, le domeniche a piedi. Durò cinque mesi. Fondata da 29 nazioni (oggi sono

Per continuare a leggere questo articolo

Stefano Vergine
Stefano Vergine
Stefano Vergine

È un giornalista freelance specializzato in inchieste economiche. Ha fatto parte dei consorzi internazionali Eic e Icij. I suoi lavori sono stati pubblicati tra gli altri da Bbc, Politico.eu, Rai. È autore di diversi saggi-inchiesta tra cui Il Libro nero della Lega (Laterza) con lo scoop sul Russiagate. Panama Papers, una delle inchieste che ha realizzato, ha ricevuto il premio Pulitzer nel 2017. Il suo ultimo podcast s'intitola “Simone”.