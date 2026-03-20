Sul mondo lo spettro dell’austerity del 1973, il piano d’emergenza di Sánchez scuote l’Ue

L’allarme dell’Agenzie internazionale per l’energia: «Cruciale ridurre i consumi, dall’uso dell’auto agli aerei». Sanchez lancia un vasto piano anti-crisi: drastica riduzione dell'Iva su diesel e benzina dal 21 per cento, un taglio del 60 per cento delle tasse sulle bollette di elettricità e gas. Berlino e Parigi puntano al controllo dei prezzi

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L’Agenzia internazionale dell’energia, in sigla Aie, è stata fondata nel 1974 per garantire le forniture di gas e petrolio ai paesi più industrializzati del mondo. L’anno prima era avvenuto quello che finora nella memoria collettiva ha rappresentato il più grande shock energetico al mondo: la crisi del ’73, innescata dalla guerra dello Yom Kippur tra Egitto e Israele. Golfo Persico bloccato, prezzi del greggio alle stelle, le domeniche a piedi. Durò cinque mesi. Fondata da 29 nazioni (oggi sono